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«Барселона» хочет прописать отступные в 400 млн евро в контракте Фати

вчера, 13:24

«Барселона» намерена удержать форварда Анссумане Фати.

Как сообщается, каталонский клуб хочет предложить 17-летнему нападающему новый контракт, в котором будет прописана сумма отступных в размере 400 млн евро.

Таким образом, «сине-гранатовые» хотят избежать повторения ситуации с Неймаром, когда бразилец перешёл в ПСЖ.

В завершившемся сезоне испанской Ла Лиги Фати провёл 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ cevin cigan (раскрыть)
вчера в 21:29
вот о чем я и говорю)) просто сумасшедшие суммы, и это уже в порядке вещей
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
вчера в 20:53
Это в твоей никчемной пенсионерской Серии А нет нормальных игроков, только всякие престарелые пенальтисты и старые брёвна
Nazi
Nazi
вчера в 18:02
Маловато будет...
Neymar 10
Neymar 10
вчера в 16:45
400 мильоноф ...

" Таким образом, «сине-гранатовые» хотят избежать повторения ситуации с Неймаром "


не смешите !!! Господин Нассир в обычной пензенской столовой оставляет куда больше денег на чаевые . так что не надо тут пугать своими копейками . будет феерить как Неймар в барсе - будет выкуплен с потрохаами . а нет так пусть сидит и горбатится на дядю Лео
Верг
Верг
вчера в 16:40, ред.
В итоге после таких вот прописей - игроки не могут никуда уйти, только по арендам и там чахнут
cevin cigan
cevin cigan ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:24
Если не ошибаюсь,вроде у Асенсио 700 прописано.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:16
    Угадайте кто
    Угадайте кто
    вчера в 14:15
    у гнома чуйка где можно подрезать бабло)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 14:13
    В целом - это правильное решение.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ cevin cigan (раскрыть)
    вчера в 14:09, ред.
    А у бензема сколько там отступные, 900 лямов?)))
    В Испании вообще перегибают палку с этим) в апл такого нет
    cevin cigan
    cevin cigan
    вчера в 14:04
    Можно подумать,за ним уже очередь выстроилась?!
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 14:01
    Прописать можно сразу миллиард - чего мелочиться.
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 13:30
    Это, чтобы никуда не дёрнулся.
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