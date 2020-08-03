«Барселона» хочет прописать отступные в 400 млн евро в контракте Фати

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вчера, 13:24

«Барселона» намерена удержать форварда .

Как сообщается, каталонский клуб хочет предложить 17-летнему нападающему новый контракт, в котором будет прописана сумма отступных в размере 400 млн евро.

Таким образом, «сине-гранатовые» хотят избежать повторения ситуации с Неймаром, когда бразилец перешёл в ПСЖ .

В завершившемся сезоне испанской Ла Лиги Фати провёл 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.