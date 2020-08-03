«Барселона» хочет прописать отступные в 400 млн евро в контракте Фати

«Барселона» намерена удержать форварда Анссумане Фати.
Как сообщается, каталонский клуб хочет предложить 17-летнему нападающему новый контракт, в котором будет прописана сумма отступных в размере 400 млн евро.
Таким образом, «сине-гранатовые» хотят избежать повторения ситуации с Неймаром, когда бразилец перешёл в ПСЖ.
В завершившемся сезоне испанской Ла Лиги Фати провёл 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.
" Таким образом, «сине-гранатовые» хотят избежать повторения ситуации с Неймаром "
не смешите !!! Господин Нассир в обычной пензенской столовой оставляет куда больше денег на чаевые . так что не надо тут пугать своими копейками . будет феерить как Неймар в барсе - будет выкуплен с потрохаами . а нет так пусть сидит и горбатится на дядю Лео
" Таким образом, «сине-гранатовые» хотят избежать повторения ситуации с Неймаром "
не смешите !!! Господин Нассир в обычной пензенской столовой оставляет куда больше денег на чаевые . так что не надо тут пугать своими копейками . будет феерить как Неймар в барсе - будет выкуплен с потрохаами . а нет так пусть сидит и горбатится на дядю Лео
В Испании вообще перегибают палку с этим) в апл такого нет
В Испании вообще перегибают палку с этим) в апл такого нет