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Слуцкий — о матче с «КАМАЗом»: «Было интересно»

сегодня, 00:12

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат товарищеского матча с «КАМАЗом».

Хороший спарринг, «КАМАЗ» был крайне мотивирован, команда достаточно высокого уровня, было интересно. Мы соответственно решали свои задачи, потому что у нас была достаточно тяжелая неделя, и сейчас мы уже в таком более спокойном режиме будем готовиться.

Основная задача была, чтобы никто не получил травмы. Эту задачу мы выполнили. Что касается каких-то моментов, связанных с тактикой, уровнем нашей функциональной готовности, то здесь есть повод для оценок, есть повод для того, чтобы скорректировать последнюю неделю работы.

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Все комментарии
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
сегодня в 01:19
Интересно! Чего такого было интересного?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:03
Не скучал значит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:19
03.08.2020
Рубин - КАМАЗ
Счёт : было интересно...
drug01
drug01
сегодня в 00:13
Желаем удачи и здоровья
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