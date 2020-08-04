Слуцкий — о матче с «КАМАЗом»: «Было интересно»

Наставник «Рубина» прокомментировал результат товарищеского матча с «КАМАЗом».

Хороший спарринг, « КАМАЗ » был крайне мотивирован, команда достаточно высокого уровня, было интересно. Мы соответственно решали свои задачи, потому что у нас была достаточно тяжелая неделя, и сейчас мы уже в таком более спокойном режиме будем готовиться.

Основная задача была, чтобы никто не получил травмы. Эту задачу мы выполнили. Что касается каких-то моментов, связанных с тактикой, уровнем нашей функциональной готовности, то здесь есть повод для оценок, есть повод для того, чтобы скорректировать последнюю неделю работы.