«Я тренирую русскую „Баварию“, нас поддерживают 30 миллионов». Тедеско — о «Спартаке», Шюррле и русском языке

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вчера, 20:01

Главный тренер «Спартака» рассказал немало любопытного в интервью немецкой прессе. «Соккер.ру» освободил трибуну для Доменико Тедеско.

Всегда любопытно послушать/почитать интервью иностранцев, работающих в российском футболе, которые они дают своим соотечественникам. Зачастую это крайне увлекательный аттракцион: одни, забывая о том, как тесен мир, вываливают горькую правду о России, о которой предпочитают молчать в стране, где получают щедрую зарплату. Другие, напротив, приукрашивают свою работу в России, как будто пытаясь оправдать свой выбор в пользу в РПЛ то ли в глазах собеседника, то ли в своих собственных.

Доменико Тедеско явно относится ко второму типу легионеров. Тренер «Спартака» высказывается о своей миссии в «Спартаке» и своей жизни в России строго позитивно, попутно немец в интервью zeit.de сравнил свою нынешнюю команду с «Баварией» и задекларировал 30 миллионов болельщиков «красно-белых» только в России. У «Спартака», конечно, огромная армия поклонников, но не настолько же. Чем еще похвастался Доменико? Местом в турнирной таблице, зарплатой, может быть, московскими пробками?

О первых 9 месяцах работы в России:

Это было захватывающее и немного сумасшедшее время. Когда я и мой штаб приступили к работе, «Спартак» шел на двенадцатом месте, всего лишь в двух очках от зоны вылета. Старт получился очень непростым, трудным был и период, во время которого все футбольные соревнования остановились из-за коронавируса. И все-таки мы достигли цели — вывели чрезвычайно молодую команду из крутого пике, финишировали в безопасности. Мы заняли седьмую строчку, на два очка отстали от зоны Лиги Европы и, к сожалению, были выбиты «Зенитом» из полуфинала Кубка России. Но мы довольны проделанной работой на данный момент.

Окей, Тедеско. Вы говорите, что приняли «Спартак» на 12-м месте в таблице, но в действительности на момент прихода Доменико «Спартак» в группе из шести команд делил места с 7-го по 12-е. Это первая полуправда. Вторая — о двух очках до зоны вылета. Если считать до зоны стыков, то действительно два, но до зоны прямого вылета было 4. Мелочь, но все же. Важно обратить внимание на риторику Тедеско: он говорит так, будто ехал спасать «чрезвычайно молодую команду» от вылета и героически справился с задачей. А еще говорит об отставании в два очка от путевки в Лигу Европы, хотя шестое место стало еврокубковым только из-за победы «Зенита» в Кубке России. «Зенита», который обыграл «Спартак» в полуфинале. Показательнее было бы указать на отставание от пятой строчки, но Тедеско не стал этого делать.

О подготовке к новому сезону:

Сезон в России закончился 22 июля, а новый стартует уже 8 августа. Это беспрецедентно малый перерыв между двумя чемпионатами, но что поделать — коронавирус внес свои коррективы. Конечно, у нас нет возможности подготовиться надлежащим образом. После паузы из-за COVID-19 мы заложили подготовку до декабря, а сейчас у игроков была неделя, чтобы очистить голову, и неделя тренировок перед стартом нового чемпионата.

Окей, Тедеско. А в «Спартаке» знают, что команду не удастся подготовить надлежащим образом? Это такая соломка на случай новых неудач?

О том, как сделать «Спартак» лучше:

Перед нами сложная, но решаемая задача. В топ-клубах средний возраст значительно выше наших «первых одиннадцати», мы часто играли очень молодым составом — что-то около 23 лет в среднем на команду. Но у нас есть талантливые ребята, они должны развиваться, а прошлогодний опыт должен помочь нам.

Окей, Тедеско. О молодости Доменико постоянно говорит и у нас, матч с «Зенитом» назвал игрой учителей против учеников.

Об изучении русского языка:

Я уже лучше понимаю русскую речь и немного говорю по-русски, но я все еще должен работать над этим. К счастью, у меня есть синхронный переводчик, который великолепен. Я могу болтать хоть десять минут, он все помнит.

О российском футболе в широком смысле:

Россия — это страна, где очень любят футбол. На главных матчах стадионы всегда полны, атмосфера отличная. На нашем стадионе всегда что-то происходит, фанаты устраивают шоу вокруг любого матча. Однако не все игры проходят в такой обстановке.

Об Андре Шюррле:

У меня не было информации о том, что он хочет завершить карьеру, впрочем, и шокирующей новостью его уход из футбола в 29 лет для меня не стал, ведь Андре всегда честно говорил о своем здоровье и делился мыслями. Могу сказать, что он замечательный человек, мне было приятно с ним работать.

О своем удалении:

В дерби против «Локомотива» меня удалили с поля. Знаю, я всегда душой и телом с командой, эмоции порой берут контроль, но с той красной карточкой я до сих пор не могу согласиться. Я сказал: «Фола не было». Судья показал мне желтую карточку. Через секунду я еще раз сказал: «Фола не было». И он удалил меня. Не слишком ли жестоко?

О решении перейти в «Спартак»:

После насыщенного периода работы в «Шальке» я просто отключился на время и не строил планов относительно своего будущего. Не было недостатка в предложениях, но «Спартак» сумел меня убедить. На первый взгляд, переезд в Россию показался мне сомнительным приключением, но у меня было несколько дней подумать, посмотреть город и клуб. И эти дни изменили мое отношение, мне понравилась Москва, и появились хорошие предчувствия относительно команды. «Спартак» — это что-то вроде российской «Баварии», у него 30 миллионов болельщиков по всей стране и колоссальная поддержка, куда бы мы ни поехали.

Окей, Тедеско. Откуда информация о 30 миллионах болельщиков «Спартака»? Понимает ли Доменико, что это больше 20% населения, включая стариков и грудных младенцев? Сомневаюсь, что в России 20% людей в принципе интересуются футболом, а уж чтобы болели конкретно за «Спартак»… В общем, если поделить на 10, получится близкое к правде число, но откуда Доменико взял 30 миллионов? Кто-то ему сказал или ляпнул наугад?

О возможном возвращении в Бундеслигу:

Сейчас я полностью сконцентрирован на «Спартаке», можно сказать, зациклен на своей работе. У меня нет карьерного плана. Если бы я мечтал работать в Бундеслиге, я бы уже был там. В последнее время было несколько конкретных запросов, но мне комфортно в Москве, хочу добиться успехов со «Спартаком».

Окей, Тедеско. А вот это правильный настрой!