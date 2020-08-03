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Кокорин — Промесу: «Жду твоего возвращения»

вчера, 22:41

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес поддержал форварда Александра Кокорина, который перебрался в московский клуб. Россиянин решил ответить хавбеку «Аякса»:

Жду твоего возвращения.

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Caniggia
Caniggia
сегодня в 02:35
Ему не обязательно возвращаться, ведь матерные баттлы можно и в интернете устроить!
vinyardrip
vinyardrip ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 01:20
На повышение? Может вернулся
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:37
А как же Мамаев ?
Неужели любовь у Кокоши прошла ?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:44
Хотябы багаж Аленичева
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:40
Педро Роша : "А моего ??"
ЧиП
ЧиП
вчера в 23:12
Да. 🤓 Это была бы бомба ⚡
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:10
Промес улыбнулся и три раза сплюнул через левое плечо!!!
drug01
drug01
вчера в 22:57
Вот будет встреча
Армейская душа
Армейская душа
вчера в 22:55
Жду тебя, пупсик!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:55, ред.
Промесу то за что...такие пожелания....??
Хороший игрок...даже отличный...
А главное - играет там где хочет....а не где разрешают...
makkie
makkie
вчера в 22:48
Если еще и Антоху вернуть - будет шикарно!
Но слабо верится, обычное общение игроков в соцсетях.
Промес перерос наш чемпионат и уехал на повышение. Заслужил!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:42
это будет весело))
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