Кокорин — Промесу: «Жду твоего возвращения»

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес поддержал форварда Александра Кокорина, который перебрался в московский клуб. Россиянин решил ответить хавбеку «Аякса»:
Жду твоего возвращения.
Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес поддержал форварда Александра Кокорина, который перебрался в московский клуб. Россиянин решил ответить хавбеку «Аякса»:
Жду твоего возвращения.
Неужели любовь у Кокоши прошла ?
Неужели любовь у Кокоши прошла ?
Хороший игрок...даже отличный...
А главное - играет там где хочет....а не где разрешают...
Хороший игрок...даже отличный...
А главное - играет там где хочет....а не где разрешают...
Но слабо верится, обычное общение игроков в соцсетях.
Промес перерос наш чемпионат и уехал на повышение. Заслужил!
Но слабо верится, обычное общение игроков в соцсетях.
Промес перерос наш чемпионат и уехал на повышение. Заслужил!