Лысцов: «Я был готов вернуться „Локомотив“»

Защитник «Локомотива» рассказал о переходе в московский клуб.

Я пока не ощутил, что стал игроком «Локомотива». Как только приступлю к тренировкам, как только увижу родные лица, с которыми провел столько лет в интернате, тогда и пойму, что вернулся домой. Баринов, Жемалетдинов, Миранчуки – все ждали, спрашивали, когда уже, наконец, подпишу контракт. Сейчас поеду на базу в расположение клуба.

Я был готов вернуться «Локомотив», еще когда из него уходил. Мечтал об этом и прошел долгий путь. Вернуться в родные стены – большой шаг вперед. В конце сезона связался с агентами. Они сказали, что через пару дней сообщат, кто мной интересуется. Все стало понятно – про любой другой клуб они бы сказали сразу – а так создавали интригу (смеется).