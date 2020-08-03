ГлавнаяНовости

Лысцов: «Я был готов вернуться „Локомотив“»

вчера, 21:52

Защитник «Локомотива» Виталий Лысцов рассказал о переходе в московский клуб.

Я пока не ощутил, что стал игроком «Локомотива». Как только приступлю к тренировкам, как только увижу родные лица, с которыми провел столько лет в интернате, тогда и пойму, что вернулся домой. Баринов, Жемалетдинов, Миранчуки – все ждали, спрашивали, когда уже, наконец, подпишу контракт. Сейчас поеду на базу в расположение клуба.

Я был готов вернуться «Локомотив», еще когда из него уходил. Мечтал об этом и прошел долгий путь. Вернуться в родные стены – большой шаг вперед. В конце сезона связался с агентами. Они сказали, что через пару дней сообщат, кто мной интересуется. Все стало понятно – про любой другой клуб они бы сказали сразу – а так создавали интригу (смеется).

Все новости
Новиков: «Сделаем всё зависящее, чтобы выйти в групповой этап Лиги Европы»
Сегодня, 03:24 Комментарии1
Новиков рассказал о трансферных задачах «Динамо»
Сегодня, 02:08 Комментарии1
Слуцкий — о матче с «КАМАЗом»: «Было интересно»
Сегодня, 00:12 Комментарии4
Семак — Ловрену: «Добро пожаловать в „Зенит“»
Вчера, 23:46 ФотоКомментарии8
Кокорин — Промесу: «Жду твоего возвращения»
Вчера, 22:41 Комментарии12
Прядкин: «Календарь насыщен, но другого выхода у нас просто не было»
Вчера, 22:31 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:25
Ну раз мечтал вернуться, то удачи тебе в Локо.
Брулин
Брулин
вчера в 22:16
С такой мотивацией у него все должно получиться в «Локо»
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:58
Дома и стены помогают.
drug01
drug01
вчера в 21:53
Это хорошо удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100