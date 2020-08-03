Прядкин: «Календарь насыщен, но другого выхода у нас просто не было»

Президент РПЛ Сергей Прядкин отреагировал на критику со стороны «Локомотива», который пожаловался на календарь.

Абсолютно с ней не согласен. Мы как раз сделали все возможное для участников еврокубков, то есть минимизировали число выездов и матчей против топ-клубов перед европейскими встречами. Тот же «Локомотив» в прошлом сезоне получил гораздо более сложный календарь — перед Лигой чемпионов у него было пять выездных матчей и домашняя встреча с «Зенитом». В этом — всего два выезда и ни одного матча с ведущими командами. Также максимально учли интересы клубов, которые участвуют в квалификации еврокубков.