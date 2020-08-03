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Прядкин: «Календарь насыщен, но другого выхода у нас просто не было»

вчера, 22:31

Президент РПЛ Сергей Прядкин отреагировал на критику со стороны «Локомотива», который пожаловался на календарь.

Абсолютно с ней не согласен. Мы как раз сделали все возможное для участников еврокубков, то есть минимизировали число выездов и матчей против топ-клубов перед европейскими встречами. Тот же «Локомотив» в прошлом сезоне получил гораздо более сложный календарь — перед Лигой чемпионов у него было пять выездных матчей и домашняя встреча с «Зенитом». В этом — всего два выезда и ни одного матча с ведущими командами. Также максимально учли интересы клубов, которые участвуют в квалификации еврокубков.

Август, соглашусь, насыщен, но другого выхода у нас просто не было. Точнее, был, но все остальные клубы РПЛ выступали за более плотный календарь на хороших полях в августе, чем за уход еще дальше в декабрь. Дат в сентябре, на которые можно хоть что-то перенести, тоже не было. Кстати, у «Зенита» в августе тоже семь матчей, что и у «Локомотива», при этом железнодорожники сыграют за пределами Москвы всего две встречи, а питерцы, с учетом Суперкубка, — четыре. Но «Зенит» всем доволен и ни на что не жалуется.

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Wolf77785
Wolf77785 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 03:19
москалев Зенитовский уже стал? нууу это уже маразм.. Может к врачу?
beefs
beefs
вчера в 23:05
насыщенный календарь, но он у всех таков...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:57
Фраза "а другого выхода у нас не было" - обычно идёт оправданием какого либо нехорошего поступка...))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:50, ред.
Читаешь о претензиях "Локомотива" ( целых семь матчей за месяц!!! ) и диву даёшься непрофессионализму жалобщиков из этого клуба. Учитывая этот график, команда играет через три дня на четвёртый, т.е. первый является оптимальным для любой команды, а не только для такого прославленного во всём футбольном мире, как московский "Локомотив". За такие деньги, что получают ваши "супер"-футболёры, я бы играл через день. И не стыдно ведь...
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:42
А чего зениту жаловаться...Дюков и админресурс остались на месте, Вилков и Москалев остались, фарм клуб есть....
Cat01
Cat01
вчера в 22:35
Всем будет не легко !
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:34
Другого в нынешних условиях и не ждали.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:31
не важно))все в одинаковых условиях)))
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