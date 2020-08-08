Фанаты и игроки «Локомотива» почтили память Самохвалова

Сообщается, что болельщики и игроки «Локомотива» на совместной встрече минутой молчания почтили память воспитанника команды Иннокентия Самохвалова.
Напомним, Самохвалов, выступавший за «Казанку», умер 20 апреля в возрасте 22 лет.
Сообщается, что болельщики и игроки «Локомотива» на совместной встрече минутой молчания почтили память воспитанника команды Иннокентия Самохвалова.
Напомним, Самохвалов, выступавший за «Казанку», умер 20 апреля в возрасте 22 лет.
Только после этого Кикнадзе должен был уйти.
Только после этого Кикнадзе должен был уйти.