Фанаты и игроки «Локомотива» почтили память Самохвалова

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сегодня, 14:58

Сообщается, что болельщики и игроки «Локомотива» на совместной встрече минутой молчания почтили память воспитанника команды .

Напомним, Самохвалов, выступавший за «Казанку», умер 20 апреля в возрасте 22 лет.