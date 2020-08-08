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Фанаты и игроки «Локомотива» почтили память Самохвалова

сегодня, 14:58

Сообщается, что болельщики и игроки «Локомотива» на совместной встрече минутой молчания почтили память воспитанника команды Иннокентия Самохвалова.

Напомним, Самохвалов, выступавший за «Казанку», умер 20 апреля в возрасте 22 лет.

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Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 16:27
Жаль пацана , жизнь только начиналась....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:26
Молодцы!Помнят)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:23
Жаль парня....
Только после этого Кикнадзе должен был уйти.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:59
Светлая помять...
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