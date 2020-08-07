В Перми возродили «Амкар». Задача клуба – к 2023 году выйти в ФНЛ

1596776186

сегодня, 07:56

Власти Пермского края объявили о возрождении «Амкара», который был расформирован в 2018 году.

Бренд «Амкара» был передан Академии игровых видов спорта Пермского края. Возрождение клуба прокомментировал врио главы региона Дмитрий Махонин.

Пермский край подписал соглашение с Федерацией футбола России и Министерством спорта РФ – будем развивать детский футбол, расширять спортивную инфраструктуру, обучать тренерский состав и судей. Ядром этой большой и значимой работы должен стать возрождённый клуб «Амкар», способный объединить вокруг себя специалистов, молодых игроков, болельщиков. Для любого жителя региона «большой футбол» связан с «Амкаром». Очень важно было вернуться к известному бренду Перми. Важно вернуться к имени, у которого есть своя история побед и поражений, свой путь, полный драматизма и переживаний.

Махонин также добавил, что в составе «Амкара» будут выступать воспитанники местного футбола.

Клуб начнёт играть в первенстве России среди любительских команд. Предварительно, первая игра пермяков состоится 15 августа, соперником «Амкара» станет команда из Омска.