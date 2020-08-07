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В Перми возродили «Амкар». Задача клуба – к 2023 году выйти в ФНЛ

сегодня, 07:56

Власти Пермского края объявили о возрождении «Амкара», который был расформирован в 2018 году.

Бренд «Амкара» был передан Академии игровых видов спорта Пермского края. Возрождение клуба прокомментировал врио главы региона Дмитрий Махонин.

Пермский край подписал соглашение с Федерацией футбола России и Министерством спорта РФ – будем развивать детский футбол, расширять спортивную инфраструктуру, обучать тренерский состав и судей. Ядром этой большой и значимой работы должен стать возрождённый клуб «Амкар», способный объединить вокруг себя специалистов, молодых игроков, болельщиков. Для любого жителя региона «большой футбол» связан с «Амкаром». Очень важно было вернуться к известному бренду Перми. Важно вернуться к имени, у которого есть своя история побед и поражений, свой путь, полный драматизма и переживаний.

Махонин также добавил, что в составе «Амкара» будут выступать воспитанники местного футбола.

Клуб начнёт играть в первенстве России среди любительских команд. Предварительно, первая игра пермяков состоится 15 августа, соперником «Амкара» станет команда из Омска.

Перед возрождённым клубом поставлена задача к 2023 году выйти в ФНЛ.

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Все комментарии
pomor 445
pomor 445
сегодня в 13:37
Если это не новая-старая кормушка, то в добрый путь.
post-navigator
post-navigator
сегодня в 13:16, ред.
Завезём пиццот болгар -
Возродим родной АмКар!
Без болгара нет АмКара -
Как без водки - перегара! :0)
Roger Young
Roger Young
сегодня в 13:06
хорошая новость
duffraine
duffraine
сегодня в 11:46
Давай аммиак-карбид, вперед!) покажи Европе русский "автобус")
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 11:42
все правильно, осваивать бюджет надо
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 11:42
Это правильное решение.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:39
Это радует земляков
За адекватность
За адекватность
сегодня в 11:00
Махонин пока только Врио губернатора, но к футболу, скажем так положительно относится. 5 лет назад в небольшом поселке, откуда он родом, стадион построили для ребятни. Да только как обычно рулить в клуб придут "крупные специалисты" , которые чуют запах бюджетных средств, как акулы кровь, а футбол для них дело третье. И образуется условно контора "Рога и копыта" с ответственным зиц-председателем Фунтом. А там пришел новый губернатор (хотя и этот пока не назначен), и условно сказал, на футбол денег нет, и контора накрывается медным тазом, куча долгов,банкротство, и привлекут к ответственности в лучшем случае Фунта. Хотя конечно хотелось бы ошибиться.
санек002
санек002 ответ ЧиП (раскрыть)
сегодня в 10:55
да !хороший неуступчивый середняк был!успехов ему!!
Рожден в СССР
Рожден в СССР
сегодня в 10:43
Поживём увидим. Скорее всего очередная афера для отмывании бюджета
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:30
Через годик, через два , Амкар в Кубке УЕФА
Дон Диего
Дон Диего ответ Пьеркарло Гиндзани (раскрыть)
сегодня в 10:20
Сегодня твой ювентус под Лион прогнётся😂😂😂
ЧиП
ЧиП
сегодня в 09:58
Идея отличная, я за
Аплодирую 👋👏
4RT
4RT
сегодня в 09:54
Возрождаем,отмываем,банкротим.И так по кругу.
Пьеркарло Гиндзани
Пьеркарло Гиндзани ответ Бутсы (раскрыть)
сегодня в 09:52
Благородные вы наши. А вы одна из тех команд, которая ПРОГНУЛАСЬ под газпром и подарила Зениту 6 очков + полуфинал КР, после чего залили соплями и слезами всю планету. Не то что ЦСКА или Краснодар, которые молча отнимали у Зенита очки.
Пьеркарло Гиндзани
Пьеркарло Гиндзани ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 09:51
Не надо было разрушать!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:51
Рад за Пермь и пермяков. В таком городе должен быть профессиональный футбольный клуб! Удачи Звезде-Амкару (Пермь)!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 09:43
Опять ярмо на шее бюджета края и ворье вокруг клуба.
Baggio R.
Baggio R. ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 09:27, ред.
По твоей логике и расформированный в 1952 году ЦДСА не нужно было возрождать?
Lu4nik
Lu4nik ответ Nimbles (раскрыть)
сегодня в 09:22
мы повсюду.. бУУУУУУУ!!
prinzЫп
prinzЫп
сегодня в 09:20
Ну....молодцы, пускай возрождают, пусть вернут Амкар в РПЛ. Это действительно была очень хорошая команда, больше чем крепкий середняк, с которым всегда было трудно, но интересно играть. Чего стоит только финал кубка России с ЦСКА, когда проиграли только в серии пенальти, а ЦСКА выиграл благодаря Акинфееву, который отразил 2 удара....
Но каким нужно быть идиотом, или идиотами, чтобы расформировать ТАКОЙ клуб?!?? Зачем вообще это нужно было делать? Не понимаю, то ли народ, такой тупой в России, то ли на тот момент Амкар кому-то (по типу МуДко, или Газпрома) мешал?!??
В общем, как бы там не было, удачи Амкару и welcome в РПЛ...
Бутсы
Бутсы
сегодня в 09:11
Отлично, одна из немногих команд, которая не прогнулась под газпром, и давала бомжам реальный бой.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 09:08
Неплохо! И неплохие цели!
112910415
112910415
сегодня в 09:08
похоже на инициативу снизу ... и это хорошо !
shlomo
shlomo
сегодня в 09:05, ред.
Всем Добра!!!!...а будет ли в линии матч Зенит-Локомотив?...а то Литва есть, Марокко есть...а "битвы титанов" нет....
Nimbles
Nimbles
сегодня в 09:05
Еще один филиал спартака.
Louie
Louie
сегодня в 09:05
Может и поднимется. Ротор же возродили.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:51
Посмотрим что получится.
ОПС
ОПС
сегодня в 08:47
Опомнились, блин.
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
сегодня в 08:39
Без отмыва денег и концов в воду не обошлось с прошлым Амкаром.
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