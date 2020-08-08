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Андреа Пирло станет новым главным тренером «Ювентуса»

сегодня, 20:41

«Ювентус» определился с заменой Маурицио Сарри, отправленному в отставку после вылета команды из Лиги чемпионов.

По информации журналиста Фабрицио Романо, туринский клуб возглавит бывший полузащитник команды Андреа Пирло, на данный момент работающий с молодежной командой «Юве» U23.

Источник отмечает, что на кандидатуре Пирло настаивал президент клуба Андреа Аньелли.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 21:52
Предельно рискованное решение
Ozabot
Ozabot
сегодня в 21:48
Странное решение для клуба с большими деньгами и амбициями. Да, есть пример тех же Зидана и Пепа, но есть и куча примеров, типа Зеедорфа, Филиппо Индзаги и даже Анри, которые совсем не взлетели.
Гаттузо со скрипом, но все же закрепился. Сегодня у него матч с «Барсой». Можно сказать, что успешно стартовал.
Тем не менее, ожидания у «Ювентуса» большие, поэтому мне думается, что Пирло вряд ли задержится у руля.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 21:44
так он в Милане творил чудеса,там ещё Кошта играл, Мальдини, Дида, Шева.Кака. Потом видимо погнался за картонными трофеями. Хотя может быть, Вы те времена не застали...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:43
Это очень даже неожиданно и очень , очень сомнительное решение.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 21:41
Пирло - впервые такого слышу. Хотя я так понимаю,как свободный агент перешёл от малолеток. а какие отступные у Табакерки? сколько там ему выплатили? Он философствовалчто у руля проффи,но пожалуй там делитанты,потому что проффи его бы не подписали.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shlifen (раскрыть)
сегодня в 21:39, ред.
Его рано списыват, плюс он Мбаппе может переманить в Юве, ибо игроков из Франции Французу легче подписать
juvenale
juvenale ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 21:39
плохо помнишь
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shlifen (раскрыть)
сегодня в 21:38, ред.
Мода на своих пошла когда И,О. тренера в МЮ назначили Гиггза, у Реала до этого (согласен с мнением,что нужен опыт, у Зизу он был) Зидан тренировал толи второй состав Реала, мораль сей басни такова,ставим на своих,у МЮ не на своих гнали,а свой если даже не может,ему простят ибо свой!! Где-то я могу ошибаться, людям свойственно ошибаться, но лично я высказал "картину мира!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 21:35
насколько помню Пирло это так сказать легенда Милана... а чего Легенду Юве - Дель Пьеро не подпишут... тренерские курсы можно пройти экстерном.
shlifen
shlifen ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 21:31
Кстати был бы отличный вариант, да и Арсен заслужил свой шанс на топ-уровне...
shlifen
shlifen ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 21:29
Согласен, решение крайне "хайповое", но ведь клуб натурально может потерять время (не то чтобы я болел за Юве - просто не нравятся глупые решения руководителей любых клубов). Даже Сульшер сперва поработал в Мельде, а тут человек вообще без опыта... Юве явно нужна перестройка, а Пирло вообще не факт что обладает талантами Спортивного директора или менеджера (тот же Сульшер показал что как тренер он возможно и не топовый, но как "спортивный директор" с функциями тренера шикарен - пока весьма добротно обновляет состав МЮ). Так что Аньелли вроде и взял "человека на хайпе" но с вероятностью процентов 90 просто потерял ещё один сезон...
ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 21:28
Вауваувауваувау! Брависимо,Юве!
Zola
Zola
сегодня в 21:27
Неожиданно однако!
BarSlona
BarSlona
сегодня в 21:26
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ shlifen (раскрыть)
    сегодня в 21:24
    Моё мнение на 2 года пригласите Арсена Венгера, он мог бы погоду сделать, при нём Арсенал в топ-4 попадал, и там хромала либо защита, либо атака,в центре тоже были проблемы
    BarSlona
    BarSlona
    сегодня в 21:23
    Хорошая новость;) надеюсь он как Гвардиола ,выгонит первым делом все прости уток , ныряльщиков из клуба
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 21:23
    Лучше бы Гатуззо пригласили
    shlomo
    shlomo ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 21:23, ред.
    Ну а чё....а если проканает.....почтальон Печкин должен уже прийти...:)))
    BagioR
    BagioR
    сегодня в 21:22
    Уже стал тренером. Контракт на 2 года
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 21:22
    В общем Ювентус все....контекс выиграет чемпионат в следующем году,а Юве будет бороться за зону ЛЧ
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ shlifen (раскрыть)
    сегодня в 21:20
    Пирло-это хайп уволиить его всегда успеют
    Q-J-G
    Q-J-G ответ shlifen (раскрыть)
    сегодня в 21:19
    Профаны сейчас сидят везде, или почти везде, поэтому мир катится в пропасть... Не говоря уж о футболе...
    shlifen
    shlifen
    сегодня в 21:15
    Если это правда, то боже - какой же идиотизм... У Пирло ноль опыта, у него было ноль времени учится у топ-тренеров (тот же Артета например спокойно года 4 работал с Пепом), реального опыта работы даже с середняком (не говоря уже о топе) - тоже ноль... При этом я верю что из Пирло может получиться отличный наставник, но если бросать его без подготовки "на амбразуру" то Аньелли просто угробит его потенциал ("бросать не обученных солдат в бой - всё равно что выбросить их" сказал пару тысяч лет назад один умный Китаец =))
    Юве нужен хороший опытный тренер уже сейчас, а Пирло готовить на будущее... Но видимо в руководстве у Юве сидят профаны похожие на "профи" из Барсы/Милана/Шальке/Арсенала... =((
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 21:15
    все уже стал
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 21:14
    Это как Аршавин возглавил Зенит !)
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    сегодня в 21:13
    Аньелли несколько торопит события.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 21:10
    Да уж)
    Очень неожиданное решение, но в любом случае пожелаем ему удачи!
    Был просто великолепным игроком, надеюсь станет таким же тренером)
    У Гвардиолы и Зидана ведь тоже получилось, но конечно стоит признать, что и игроки были топовые.
    Bom Bom
    Bom Bom ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    сегодня в 21:10
    Одного чемоданчика мало будет. С учетом раннего вылета из ЛЧ, потерь из-за пандемии и необходимостью освежить состав, на судей может не хватить финансов.
    Bom Bom
    Bom Bom
    сегодня в 21:07
    Ну не знаю... Это может быть как еще один Зидан, так и еще один Анри. Риск крайне велик.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 21:07
    Вот и конец юве перестройка все дела,конечно надо будет дать время Пирло,тренер без опыта,мне кажеться Аньелли забил болт на этот проект,если в следуюшем сезоне не занесут чемоданчик в судейскую,пролетят мимо скудо.
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