Андреа Пирло станет новым главным тренером «Ювентуса»

«Ювентус» определился с заменой Маурицио Сарри, отправленному в отставку после вылета команды из Лиги чемпионов.
По информации журналиста Фабрицио Романо, туринский клуб возглавит бывший полузащитник команды Андреа Пирло, на данный момент работающий с молодежной командой «Юве» U23.
Источник отмечает, что на кандидатуре Пирло настаивал президент клуба Андреа Аньелли.
Пирло нужно будет дать время, на перестройку. И его надо брать на перспективу. А если сразу затребовать результата то думаю он на долго не задержится.
Пирло нужно будет дать время, на перестройку. И его надо брать на перспективу. А если сразу затребовать результата то думаю он на долго не задержится.
Очень неожиданное решение, но в любом случае пожелаем ему удачи!
Был просто великолепным игроком, надеюсь станет таким же тренером)
У Гвардиолы и Зидана ведь тоже получилось, но конечно стоит признать, что и игроки были топовые.
Очень неожиданное решение, но в любом случае пожелаем ему удачи!
Был просто великолепным игроком, надеюсь станет таким же тренером)
У Гвардиолы и Зидана ведь тоже получилось, но конечно стоит признать, что и игроки были топовые.