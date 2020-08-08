Андреа Пирло станет новым главным тренером «Ювентуса»

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сегодня, 20:41

«Ювентус» определился с заменой Маурицио Сарри, отправленному в отставку после вылета команды из Лиги чемпионов.

По информации журналиста Фабрицио Романо, туринский клуб возглавит бывший полузащитник команды , на данный момент работающий с молодежной командой «Юве» U23.

Источник отмечает, что на кандидатуре Пирло настаивал президент клуба Андреа Аньелли.