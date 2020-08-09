Травма Месси оказалась несерьезной, аргентинец сыграет против «Баварии»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (3:1).
Как сообщается, повреждение аргентинского форварда оказалось несерьезным, Месси сможет принять участие в пятничном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
С другой половины придет кто-то из группы ПСЖ-Аталанта-Атлетико-Лейпциг.
Хотя я и сам не отказался от финала МС Бавария
С другой половины придет кто-то из группы ПСЖ-Аталанта-Атлетико-Лейпциг.
Хотя я и сам не отказался от финала МС Бавария
хочется финала Бавария - МС --- реально матч стал бы украшением турнира.
хочется финала Бавария - МС --- реально матч стал бы украшением турнира.