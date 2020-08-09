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Травма Месси оказалась несерьезной, аргентинец сыграет против «Баварии»

сегодня, 15:55
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария14.08.2020 в 22:00 Не начался

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (3:1).

Как сообщается, повреждение аргентинского форварда оказалось несерьезным, Месси сможет принять участие в пятничном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

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амурец
амурец
сегодня в 16:14
Это классно что сыграет, Ьувврия опустит месю
shlifen
shlifen ответ Rheinfall (раскрыть)
сегодня в 16:10, ред.
Бавария и МС в одной половине сетки, так что они только в полуфинале встретится могут =)
С другой половины придет кто-то из группы ПСЖ-Аталанта-Атлетико-Лейпциг.
Хотя я и сам не отказался от финала МС Бавария
Alex12357
Alex12357
сегодня в 16:07
А там заменится в середине игры сославшись на травму ,чтобы не обгадится в своём бессилии!!!
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 15:59
ну слава яйцам) а то потом будут орать кругом типо Бавария ослабленную Барсу шатнула)
хочется финала Бавария - МС --- реально матч стал бы украшением турнира.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 15:58
Это хорошая новость.
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