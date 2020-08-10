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Результат матча «Спартак» — «Сочи» может быть аннулирован

сегодня, 12:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Фонд защиты прав спортсменов попросил председателя контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артура Григорьянца аннулировать результат матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи».

Арбитр Казарцев на 88-й минуте игры назначил пенальти в ворота футбольного клуба «Спартак», совершив тем самым грубую ошибку в судействе, повлиявшую на исход матча. На предоставляемой вам видеозаписи явно видно отсутствие нарушения правил игроком команды «Спартак» Самуэлем Жиго, однако, несмотря на наличие системы VAR, главный арбитр матча принял сомнительное для всего футбольного сообщества решение, которое дискредитировало всю работу судейского состава.

Прошу вас рассмотреть возможность аннулирования матча 1-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» — «Сочи» и принять правовое решение о последствии аннулирования результата матча в качестве переигровки либо присуждения поражения «Сочи», а также провести проверку работы арбитров матча и в случае выявления нарушений и установления вины, рассмотреть возможность применения дисциплинарных санкций в их отношении.

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ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ starche (раскрыть)
сегодня в 12:50
Согласен, для зенита будет финиш!
cska vperiod
cska vperiod ответ dino-hsv (раскрыть)
сегодня в 12:50
Первые вопросы возникнут как раз федуну, например по фарм клубу химки.
Legend 6
Legend 6 ответ Лакшери (раскрыть)
сегодня в 12:50
Смешно будет фанатам Зенита когда в группе с Европейскими середняками в ЛЕ вы будете занимать 4 место. Вот там и посмеемся.
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 12:47
он и будет аннулирован. казарцева (или егорова/или обоих) выставят крайними, представят всё как их личную неприязнь к спартаку, игру переиграют и спустят всё на тормозах. федуну полегчает, он бросит бороться за свой клуб и беспредел в нашем футболе будет продолжаться. пара уступок лёне и грязь будет литься дальше.

единственный правильный вариант - сниматься с чемпионата и обращать на себя внимание уефа.
starche
starche
сегодня в 12:45
Если Федя хоть чуточку мужик, то он должен сдержать слово и свалить с поросятами.
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 12:45
Цирк с первого же дня работы радует качеством шоу. РПЛ, я люблю тебя!
Сережа Грязев
Сережа Грязев
сегодня в 12:43
Если уйдет спартак будет скучно. Там же как в Д2 постоянно какое-то го___но происходит. А так просто футбол, просто скукота.
Руслан Магамуров
Руслан Магамуров ответ Сережа Грязев (раскрыть)
сегодня в 12:42
Здравые мысли, только вря ли)
тумба-юмба
тумба-юмба
сегодня в 12:42
Я спартаковец с малых лет,но тоже против аннулировании результата матча.А то это будет не футбол,а цирк.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 12:42
Считаю что аннулировать результат неверно.
Нужно проводить углубленное расследование с привлечением независимых экспертов из УЕФА, все причастные должны понести наказание.
То что это были не просто судейские ошибки, видно невооружённым глазом.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 12:41
Какая разница. Все равно сегодня снимаются с чемпионата.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 12:40, ред.
Тогда и матч прошлого сезона спартак-Сочи не мешало бы переиграть.
sv_1969
sv_1969 ответ Petergoff (раскрыть)
сегодня в 12:40
Да где пожалуйста!!Это просто попросили и я уверен что не будет переигровки!
Лакшери
Лакшери
сегодня в 12:40
Очень смешно. Какое аннулирование и для чего. свиньи снимаются с РПЛ, на этом вопрос решён, все довольны, все счастливы.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 12:40
Бред, в таком случае нужно аннулировать все купленные федуном матчи
Сережа Грязев
Сережа Грязев
сегодня в 12:39
Не люблю Партак! Но так судить нельзя!!! Надо дать крючкохвостым самим вылететь в ФНЛ.
starche
starche
сегодня в 12:39
Если это произойдет, то можно считать, что с футболом в России покончено. Такой прецедент вызовет цепную реакцию, а это - финиш!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:38
При всей очевидности неправильного назначения пенальти, переигровки быть не должно!Иначе будет писанина на все судейские косяки и просьбы о переигровке!
тумба-юмба
тумба-юмба ответ 12й игрок (раскрыть)
сегодня в 12:38
Про халявные очки, пожалуйста поподробнее.
Petergoff
Petergoff
сегодня в 12:37, ред.
Помню скандальный матч ЦСКА-Зенит, в исполнении ныне покойного судьи Петтая. Уж и косяк его признали, и перевели судить в ФНЛ, но что бы аннулировать матч и счёт??? ..... Даже в мыслях такого не было, а спартак пожалуйста.
АлексАлекс
АлексАлекс
сегодня в 12:37
Сочи ровно год в премьер лиге, а уже две скандальные победы, совпадение? Отмените лучше 1:10 с Ростов, сотрите этот позор из своей истории прежде всего!
Palex
Palex
сегодня в 12:36
А Спартак, разве ещё не снялся с чемпионата?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:36
Еще со счета 2-0 неплохо было перегирать.
Добряк
Добряк
сегодня в 12:35
Надо переигрывать. Тогда Сочи положит безответную трёшку, и спартачи будут довольны...
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 12:31
В регламенте это не предусмотрено.Газовым нетопырям по фигу на регламент, но других в любом случае принудят его исполнять.Так что ни какой переигровки не будет.
12й игрок
12й игрок ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 12:28
Да кому вы нужны? В еврокубки не попали. Че с вас взять то? Засуживают их... в том сезоне вначале сколько халявных очков получили?? Что то тогда никто не жаловался...
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 12:26
Это полный бред, даже в финалах ЛЧ не было такого, а тут ради федуна исключение сделают.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:26
Прошу вас рассмотреть возможность аннулирования всех матчей зенита кроме ЛЧ
kastites
kastites
сегодня в 12:23
Брехня
12й игрок
12й игрок
сегодня в 12:21
Я не вижу новости: спартак снялся с чемпионата!
Неужели фидун ********??
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