Результат матча «Спартак» — «Сочи» может быть аннулирован

Фонд защиты прав спортсменов попросил председателя контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артура Григорьянца аннулировать результат матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи».

Арбитр Казарцев на 88-й минуте игры назначил пенальти в ворота футбольного клуба «Спартак», совершив тем самым грубую ошибку в судействе, повлиявшую на исход матча. На предоставляемой вам видеозаписи явно видно отсутствие нарушения правил игроком команды «Спартак» Самуэлем Жиго, однако, несмотря на наличие системы VAR , главный арбитр матча принял сомнительное для всего футбольного сообщества решение, которое дискредитировало всю работу судейского состава.

Прошу вас рассмотреть возможность аннулирования матча 1-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» — «Сочи» и принять правовое решение о последствии аннулирования результата матча в качестве переигровки либо присуждения поражения «Сочи», а также провести проверку работы арбитров матча и в случае выявления нарушений и установления вины, рассмотреть возможность применения дисциплинарных санкций в их отношении.