Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в сезоне-2019/2020

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды по итогам сезона-2019/2020.
В минувшем сезоне 35-летний Роналду принял участие в 46 матчах за «Юве» во всех турнирах, забил 37 голов и сделал 7 ассистов.
🥇⚪️⚫️ L'MVP dell'anno powered by @officialpes è...@Cristiano 🔥#CR7JUVE #ForzaJuve— JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) August 10, 2020
Лучший игрок Серии А - Дибала из Ювентуса.
Лучший игрок Ювентуса - Роналду))
Так лицемерненько по турински😂😂😂
Лучший игрок Серии А - Дибала из Ювентуса.
Лучший игрок Ювентуса - Роналду))
Так лицемерненько по турински😂😂😂