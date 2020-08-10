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Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в сезоне-2019/2020

сегодня, 14:39

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды по итогам сезона-2019/2020.

В минувшем сезоне 35-летний Роналду принял участие в 46 матчах за «Юве» во всех турнирах, забил 37 голов и сделал 7 ассистов.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 15:17
ну глядя на стату и не поспоришь
23Beckham23
23Beckham23 ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 15:16
Если брать одну Серию А, то Дибала лучший, но если брать все 3 кубка вместе, то награду получает Роналду, потому что в ЛЧ он был на голову сильнее чем любой игрок Пьемонте.
DXTK
DXTK
сегодня в 15:16
    drug01
    drug01
    сегодня в 15:05
    Так должно быть
    бензиновый учитель физкультуры
    бензиновый учитель физкультуры ответ Zenit_84 (раскрыть)
    сегодня в 15:03
    да всё одно что пенальтитска что зенит оба одинаковые один за счет товарищей пендали клепает и ему мячики покупают, другие за народные деньги тоже липовую статистику лепят, а по итогу некоторые вылетают в 1.8 а некоторые даже из группы выйти не могут, а лишь помнят купленный матч с минским динамо и гордятся этим
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 15:02
    Не думаю, что Рон в восторге на фоне выбывания из ЛЧ.
    бензиновый учитель физкультуры
    бензиновый учитель физкультуры
    сегодня в 15:00
    лично я не удивлен, там просто выбирали то не игроки, не болельщики клуба, а обычные глоры мароканской подстилки, которым до ювентуса нету абсолютно никакого дела, в отличии от истинных болел ювентуса и которые придадут при первой опасности в случае ухода радужного
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 14:59
    Лучший игрок юве со свистком
    shlomo
    shlomo ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 14:58
    Ну теперь ходят слухи о его переходе в ПСЖ....:)))...у тебя на странице появилась новая лига?...:))))
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 14:54
    Молодец! Что сказать для 35-летнего - круто!!!
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 14:53
    Все для ублажения португальской Золушки😂
    Лучший игрок Серии А - Дибала из Ювентуса.
    Лучший игрок Ювентуса - Роналду))
    Так лицемерненько по турински😂😂😂
    Penokkio
    Penokkio
    сегодня в 14:52
    Любой, кто болеет за Юве, знает, что это бред и лучший Дибала
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 14:47
    Иначе было нельзя))Обиделся бы)
    Imrebellion
    Imrebellion
    сегодня в 14:45
    Лучший в лиге Дибала: "Ну, да. Я же в другой команде".
    particular
    particular
    сегодня в 14:44, ред.
    Не для этого он переходил в Турин...
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 14:41
    Вот и утешительный приз
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