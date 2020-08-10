Рассказов перестанет попадать в состав «Спартака», если не продлит контракт

Защитник «Спартака» Николай Рассказов может больше не попасть в основной состав своей команды.
Это связано с тем, что футболист не может договориться о продлении контракта, который истекает следующим летом. «Красно-белые» не намерены держать в форме игрока, который может уйти в другой клуб абсолютно бесплатно. Ранее ходили слухи, что на Рассказова претендует «Локомотив».
Нужен ли такой косячный защитник команде? Пусть спокойно доигрывает свой контракт (принося пользу своей пока команде, а не тренируясь для другой), а потом сваливает на все 4 стороны. За этот год и одуматься могут обе стороны.
А с другой стороны, если не лежит душа к команде, зачем мариновать на лавке. Лучше то от этого никому не станет.
Вот из таких мелочей и складывается атмосфера в команде. А потом приходится искать заговор против команды...
Нужен ли такой косячный защитник команде? Пусть спокойно доигрывает свой контракт (принося пользу своей пока команде, а не тренируясь для другой), а потом сваливает на все 4 стороны. За этот год и одуматься могут обе стороны.
А с другой стороны, если не лежит душа к команде, зачем мариновать на лавке. Лучше то от этого никому не станет.
Вот из таких мелочей и складывается атмосфера в команде. А потом приходится искать заговор против команды...