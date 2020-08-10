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Рассказов перестанет попадать в состав «Спартака», если не продлит контракт

сегодня, 19:37

Защитник «Спартака» Николай Рассказов может больше не попасть в основной состав своей команды.

Это связано с тем, что футболист не может договориться о продлении контракта, который истекает следующим летом. «Красно-белые» не намерены держать в форме игрока, который может уйти в другой клуб абсолютно бесплатно. Ранее ходили слухи, что на Рассказова претендует «Локомотив».

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Все комментарии
АлексАлекс
АлексАлекс
сегодня в 20:21
Ну какой Локомотив? Не уровень он, пусть в Спартаке сидит и радуется, он и Спартака то не уровень
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
сегодня в 20:14
Видать не хочет прозябать в середине турнирной таблице.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:08
Тут две стороны одной медали.
Нужен ли такой косячный защитник команде? Пусть спокойно доигрывает свой контракт (принося пользу своей пока команде, а не тренируясь для другой), а потом сваливает на все 4 стороны. За этот год и одуматься могут обе стороны.
А с другой стороны, если не лежит душа к команде, зачем мариновать на лавке. Лучше то от этого никому не станет.
Вот из таких мелочей и складывается атмосфера в команде. А потом приходится искать заговор против команды...
vm777
vm777
сегодня в 19:59
Так ему и без этой истории делать нечего в основе, если центральный полузащитник на фланге обороны играет лучше Рассказова.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:54
кругом враги и заговоры)))))))))))))))))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:42
ВАР виноват в том, что Рассказов протестует. Хотят парня отправить в химки а он сопротивляется.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 19:38
Опять заговор против Спартака!
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