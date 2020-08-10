Рассказов перестанет попадать в состав «Спартака», если не продлит контракт

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сегодня, 19:37

Защитник «Спартака» может больше не попасть в основной состав своей команды.

Это связано с тем, что футболист не может договориться о продлении контракта, который истекает следующим летом. «Красно-белые» не намерены держать в форме игрока, который может уйти в другой клуб абсолютно бесплатно. Ранее ходили слухи, что на Рассказова претендует «Локомотив».