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Евсеев: «Всегда относился к Карпину с большим уважением»

24 августа 2020, 21:04
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о своих взаимоотношениях с наставником «Ростова» Валерием Карпиным, а также подвёл итоги матча 4-го тура РПЛ против ростовского клуба.

Несколько раз смотрел на фото, где мы с Валерой Карпиным идем и улыбаемся чему-то. Всегда относился к нему с большим уважением. Как к игроку, как к человеку, а сейчас и как к тренеру. Он сделал в «Ростове» отличную команду. Мало иметь сильных игроков, надо еще и объединить их.

Готовились к «Ростову», но 1-й тайм доставил нам неудобства. Была тактическая заготовка у соперника, с которой до перерыва справиться не удавалось.

При владении мячом гости начинали атаки диагональным пасом от центральных защитников на край, куда к крайнему нападающему заходил крайний защитник. Ситуация была сначала 2 игрока против 2-х, но туда еще и смещался один из центральных полузащитников соперника. И в итоге подбор был за «Ростовом».

Во 2-м тайме этого уже не было. Объяснили и к тому же мы начали играть в 3 опорных, опустившись чуть ниже. «Помогло» удаление Кротова.

Наверное, когда мы остались в меньшинстве еще в 1-м тайме, «Ростов» посчитал, что они дожмут нас. Но много моментов им создать не дали. Было два-три. Обидно, что прозевали быструю атаку, когда был перевод мяч с фланга на фланг, а затем прострел.

Ребята выложились без остатка. Пытались в меньшинстве идти вперед. Забить не удалось. Хотя не могу сказать, что проиграли заслуженно. Да, было тяжело, и не только потому что играли вдесятером. «Ростов» очень хорошая команда. Но все равно было обидно. Грустить некогда. Завтра летим в Казань. В среду матч с «Рубином».

Несколько раз смотрел на фото, где мы с Валерой Карпиным идем и улыбаемся чему-то. Всегда относился к нему с большим уважением. Как к игроку, как к человеку, а сейчас и как к тренеру. Он сделал в Ростове отличную команду. Мало иметь сильных игроков, надо еще и объединить их. Готовились к «Ростову», но 1-й тайм доставил нам неудобства. Была тактическая заготовка у соперника, с которой до перерыва справиться не удавалось. При владении мячом гости начинали атаки диагональным пасом от центральных защитников на край, куда к крайнему нападающему заходил крайний защитник. Ситуация была сначала 2 игрока против 2-х, но туда еще и смещался один из центральных полузащитников соперника. И в итоге подбор был за «Ростовом». Во 2-м тайме этого уже не было. Объяснили и к тому же мы начали играть в 3 опорных, опустившись чуть ниже. «Помогло» удаление Кротова. Наверное, когда мы остались в меньшинстве еще в 1-м тайме, «Ростов» посчитал, что они дожмут нас. Но много моментов им создать не дали. Было два-три. Обидно, что прозевали быструю атаку, когда был перевод мяч с фланга на фланг, а затем прострел. Ребята выложились без остатка. Пытались в меньшинстве идти вперед. Забить не удалось. Хотя не могу сказать, что проиграли заслуженно. Да, было тяжело и не только потому что играли вдесятером. «Ростов» очень хорошая команда. Но все равно было обидно. Грустить некогда. Завтра летим в Казань. В среду матч с «Рубином». #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
24 августа 2020 в 22:20
Евсеев, лучше расскажи, сколько тебе Миллер дал за матч с Зенитом. Можно и про предстоящий матч с Сочи, Боря Ротенберг тоже человек отнюдь не бедный. Позорище.
ЦСКА ВБП
ЦСКА ВБП
24 августа 2020 в 21:34
достойно
Leha-ha50
Leha-ha50
24 августа 2020 в 21:11
Вилков подпортил ситуацию. Байрамяна надо тоже было удалять.
Брулин
Брулин
24 августа 2020 в 21:07
Уважение это хорошо конечно!
Гость
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