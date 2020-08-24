Евсеев: «Всегда относился к Карпину с большим уважением»

Главный тренер «Уфы» рассказал о своих взаимоотношениях с наставником «Ростова» , а также подвёл итоги матча 4-го тура РПЛ против ростовского клуба.

Несколько раз смотрел на фото, где мы с Валерой Карпиным идем и улыбаемся чему-то. Всегда относился к нему с большим уважением. Как к игроку, как к человеку, а сейчас и как к тренеру. Он сделал в «Ростове» отличную команду. Мало иметь сильных игроков, надо еще и объединить их.

Готовились к «Ростову», но 1-й тайм доставил нам неудобства. Была тактическая заготовка у соперника, с которой до перерыва справиться не удавалось.

При владении мячом гости начинали атаки диагональным пасом от центральных защитников на край, куда к крайнему нападающему заходил крайний защитник. Ситуация была сначала 2 игрока против 2-х, но туда еще и смещался один из центральных полузащитников соперника. И в итоге подбор был за «Ростовом».

Во 2-м тайме этого уже не было. Объяснили и к тому же мы начали играть в 3 опорных, опустившись чуть ниже. «Помогло» удаление Кротова.

Наверное, когда мы остались в меньшинстве еще в 1-м тайме, «Ростов» посчитал, что они дожмут нас. Но много моментов им создать не дали. Было два-три. Обидно, что прозевали быструю атаку, когда был перевод мяч с фланга на фланг, а затем прострел.

Ребята выложились без остатка. Пытались в меньшинстве идти вперед. Забить не удалось. Хотя не могу сказать, что проиграли заслуженно. Да, было тяжело, и не только потому что играли вдесятером. «Ростов» очень хорошая команда. Но все равно было обидно. Грустить некогда. Завтра летим в Казань. В среду матч с «Рубином».