Игонин: «„Зенит“ с Влашичем станет более атакующей командой»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал возможный переход в петербургский клуб полузащитника ЦСКА .

В одного нападающего «Зенит» будет играть только, если понадобятся изменения по ходу матча. Не думаю, что Влашич будет влиять на это. Сама схемы игры с его появлением может поменяться. «Зенит» станет более атакующей командой.

Кто рискует потерять место в стартовом составе, если придет Влашич? Оздоев. Но не исключаю, что Влашич может играть полусреднего в центре, а его будут номинально называть левым полузащитником.

«Зениту» нужен еще один игрок атаки, чтобы варьировать игру. В России уже многие команды поняли, как не дать играть «Зениту» и отбирать у него очки.