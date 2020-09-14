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Игонин: «„Зенит“ с Влашичем станет более атакующей командой»

14 сентября 2020, 16:06

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал возможный переход в петербургский клуб полузащитника ЦСКА Николы Влашича.

В одного нападающего «Зенит» будет играть только, если понадобятся изменения по ходу матча. Не думаю, что Влашич будет влиять на это. Сама схемы игры с его появлением может поменяться. «Зенит» станет более атакующей командой.

Кто рискует потерять место в стартовом составе, если придет Влашич? Оздоев. Но не исключаю, что Влашич может играть полусреднего в центре, а его будут номинально называть левым полузащитником.

«Зениту» нужен еще один игрок атаки, чтобы варьировать игру. В России уже многие команды поняли, как не дать играть «Зениту» и отбирать у него очки.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
14 сентября 2020 в 20:00, ред.
Игонин мечтатель.
Мечтать не вредно.)))
112910415
112910415
14 сентября 2020 в 19:26
станет, станет ...
и, конечно, репутация Зенита ничуть не пострадает
она устоялась, репутация !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 сентября 2020 в 17:22
Больше писат. Не о чем?
VAN ARM
VAN ARM
14 сентября 2020 в 16:50
не станет))) он не будет там играть)))
Альфи
Альфи
14 сентября 2020 в 16:37
STVA 1
STVA 1 ответ David Young (раскрыть)
14 сентября 2020 в 16:20
Мне бы не хотелось. Хоть я и нейтрален.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 сентября 2020 в 16:19
Леха , губу закатай!!! Не , ну нормально все разложил по полочкам, как будто переход уже дело решенное. Везде уже по белому черным написано, что Никола не продается, так ведь нет, надо подлить масло в огонь. Лелик уже и тактику со стратегией разработал, а Семак в курсе ....или его уже снимают и Леху назначают??? Веселые эти ребятки , которые бывшие . Иногда ляпнуть могут , аж хоть стой , хоть падай.
Пора бы уже успокоиться на счет Николы, он же не Дзюба , и не Кокорин.
Всем здоровья.
David Young
David Young ответ STVA 1 (раскрыть)
14 сентября 2020 в 16:08
Не купили, и не купят.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
14 сентября 2020 в 16:08
Зенит пытается убить интригу в чемпионате на корню. Понять можно, а вот принять никак - лучше пусть Никола едет за границу.
STVA 1
STVA 1
14 сентября 2020 в 16:07
А че купили уже???))
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