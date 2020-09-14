Игонин: «„Зенит“ с Влашичем станет более атакующей командой»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал возможный переход в петербургский клуб полузащитника ЦСКА Николы Влашича.
В одного нападающего «Зенит» будет играть только, если понадобятся изменения по ходу матча. Не думаю, что Влашич будет влиять на это. Сама схемы игры с его появлением может поменяться. «Зенит» станет более атакующей командой.
Кто рискует потерять место в стартовом составе, если придет Влашич? Оздоев. Но не исключаю, что Влашич может играть полусреднего в центре, а его будут номинально называть левым полузащитником.
«Зениту» нужен еще один игрок атаки, чтобы варьировать игру. В России уже многие команды поняли, как не дать играть «Зениту» и отбирать у него очки.
Мечтать не вредно.)))
Мечтать не вредно.)))
и, конечно, репутация Зенита ничуть не пострадает
она устоялась, репутация !
и, конечно, репутация Зенита ничуть не пострадает
она устоялась, репутация !
Пора бы уже успокоиться на счет Николы, он же не Дзюба , и не Кокорин.
Всем здоровья.
Пора бы уже успокоиться на счет Николы, он же не Дзюба , и не Кокорин.
Всем здоровья.