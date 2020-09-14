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Колосков: «У ЦСКА была более целостная игра, чем у „Спартака“»

14 сентября 2020, 15:01
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что футболисты ЦСКА продемонстрировали более целостную и поставленную игру по сравнению с игроками «Спартака» в матче седьмого тура РПЛ.

У ЦСКА была более целостная игра, это понравилось. У «Спартака» она получилась какая-то рваная, то получается, то тупик, в какой-то момент все техничными кажутся, а то футболисты совершают элементарные ошибки в передачах, как будто в детско-спортивной школе играют. У ЦСКА в этом плане была более поставленная игра. И нигериец Чидера Эджуке, который у них вышел, произвел хорошее впечатление, пусть он и недолго играл, но по нему видно, что он в хорошей форме: крепко стоит на ногах, с дриблингом, ударом, по-футбольному наглый, качественный игрок.

Игра держала в напряжении. Порой были «качели» — атаки в одни ворота, то в противоположные. Не скажу, что совсем уж в восторге от игры, но интерес был на протяжении всего матча. Небольшой фарт был на стороне ЦСКА, были пограничные вещи — назначить или не назначить пенальти, засчитать игру рукой или нет, все эти моменты на усмотрение судьи, не говорю, что он ошибся в этих ситуациях, но эти тоненькие вещи были в пользу армейцев.

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Все комментарии
drug01
drug01
14 сентября 2020 в 15:51
Сразу всё поняли это
Франко Форини
Франко Форини
14 сентября 2020 в 15:41
    VAN ARM
    VAN ARM
    14 сентября 2020 в 15:32
    карась игру не портил и на том ему спасибо. давал играть всем кто этого хотел))
    Союзник противников
    Союзник противников
    14 сентября 2020 в 15:31
    Эджуке -скорее тот тип игрока,что мы ранее называли "бразильским":Неохотно расстающийся с мячом,дриблёр,но не симулянт(как нынешние неймары),а с бойцовскими качествами и африканской ловкостью,что он пару раз продемонстрировал,когда его пытались сбить,а он и на четвереньках отдавал пас,выцарапывал мяч и успевал им овладеть.Лишь бы развивали,а не переделывали,хотя вчера часто критикуемый мною Гончаренко сказал умную вещь :Креативного игрока не надо ставить под узду,а предоставить свободу действий на пользу команды.
    VAN ARM
    VAN ARM
    14 сентября 2020 в 15:28
    жаль что он на английском этого не сказал)))
    Хрен горький
    Хрен горький
    14 сентября 2020 в 15:27
    Спартак как всегда бей беги и никакой футбольной философии. Выезжают на одном фарте.
    shlomo
    shlomo
    14 сентября 2020 в 15:23, ред.
    Уже много сказано про это дерби и сломано не мало копий...(обойду не назначенный пенальти, т.к. даже мнения экспертов противоречиво и гадание на кофейной гуще если бы поставил, не хочу)...что есть мое мнение, то это был качественный матч, хороший по темпу и голы забивались красивые....а почему выиграл ЦСКА, то во первых Спартак не реализовал (особенно в первом тайме) свои моменты..во вторых: замены красно-белых во втором тайме не усилили игру .....долгожданное появление Кокорина показало (что и должно было показать...ничего).... Соболев больше спорил с арбитрами, чем угрожал воротам....а Урунов очень много проигрывал единоборств и на ровном месте терял мяч...и самое главное, чего не хватило Спартаку, чтобы не проиграть (об этом писал вчера) лидеров в команде, которые и обеспечили результат в пользу ЦСКА......
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    14 сентября 2020 в 15:16
    А Спартак ведь был на первом месте...
    Mangur
    Mangur
    14 сентября 2020 в 15:07
    ЦСКА играли лучше.
    sv_1969
    sv_1969
    14 сентября 2020 в 15:05
    Коняшки были лучше
    Великолепный
    Великолепный
    14 сентября 2020 в 15:02, ред.
    Поэтому заслуженно и победили
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