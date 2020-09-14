Колосков: «У ЦСКА была более целостная игра, чем у „Спартака“»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что футболисты ЦСКА продемонстрировали более целостную и поставленную игру по сравнению с игроками «Спартака» в матче седьмого тура РПЛ .

У ЦСКА была более целостная игра, это понравилось. У «Спартака» она получилась какая-то рваная, то получается, то тупик, в какой-то момент все техничными кажутся, а то футболисты совершают элементарные ошибки в передачах, как будто в детско-спортивной школе играют. У ЦСКА в этом плане была более поставленная игра. И нигериец Чидера Эджуке, который у них вышел, произвел хорошее впечатление, пусть он и недолго играл, но по нему видно, что он в хорошей форме: крепко стоит на ногах, с дриблингом, ударом, по-футбольному наглый, качественный игрок.