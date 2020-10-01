«Арсенал» арендует Рассказова. Футболист продлил контракт со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов продлил соглашение с клубом.
Теперь футболист отправится на правах аренды в тульский «Арсенал», где проведет остаток сезона. Ранее сообщалось, что «оружейники» также арендуют хавбека «красно-белых» Александра Ломовицкого.
Верит в футболиста, но основу он пока не тянет. Наберется опыта в Арсенале и вернется другим человеком. А там или самим сгодится иди продадут куда нить...
Верит в футболиста, но основу он пока не тянет. Наберется опыта в Арсенале и вернется другим человеком. А там или самим сгодится иди продадут куда нить...