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«Арсенал» арендует Рассказова. Футболист продлил контракт со «Спартаком»

01 октября 2020, 13:49

Защитник «Спартака» Николай Рассказов продлил соглашение с клубом.

Теперь футболист отправится на правах аренды в тульский «Арсенал», где проведет остаток сезона. Ранее сообщалось, что «оружейники» также арендуют хавбека «красно-белых» Александра Ломовицкого.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 октября в 15:21
Может Спартак и верно поступает.
Верит в футболиста, но основу он пока не тянет. Наберется опыта в Арсенале и вернется другим человеком. А там или самим сгодится иди продадут куда нить...
Leha-ha50
Leha-ha50
01 октября в 14:26
Арсеналу два спартаковца должны помочь, а то что то неладно в тульском королевстве.
sv_1969
sv_1969
01 октября в 14:10
В Туле многие КБ реанимируют свою карьеру.
КЭТиК
КЭТиК
01 октября в 13:53
И Спартаку не нужен, и продавать жалко.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
01 октября в 13:51
Лондон будкт в шоке
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