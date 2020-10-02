ГлавнаяНовости

Лено: «Сегодня я доказал, что заслуженно являюсь первым номером „Арсенала“»

02 октября 2020, 07:48
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗакончился после серии пенальти

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено в эфире Sky Sports прокомментировал победу над «Ливерпулем» (0:0, 5:4 — пен.) в матче 1/8 финала Кубка Лиги.

Это была очень сложная игра. Мы внесли несколько изменений [в состав], но вы могли видеть нашу философию и желание выиграть этот матч.

Это шанс выиграть ещё один трофей, и это наша цель. Конечно, для вратаря здорово отбить несколько пенальти и увидеть радостные лица своих партнёров. Но я бы предпочёл выиграть матч до серии пенальти. Главное — мы победили.

Нелегко приезжать на тот же стадион после огромного разочарования в понедельник. Но мы проанализировали ту игру, а тренер нашёл правильные слова, чтобы приободрить нас.

«Арсенал» всегда давал мне понять, что я номер один в команде и продолжу им быть. Моя работа — доказывать это каждую неделю, и я чувствую, что сегодня мне это удалось.

Все новости
Куман: «Плотный график? Если Месси не играет, он устаёт сильнее»
Сегодня, 05:56 Комментарии2
Моуриньо: «Бэйл способен вновь стать Бэйлом образца 2013 года»
Сегодня, 04:30 Комментарии5
Куман: «Позиция Гризманна? Это решает тренер, а игрок должен выкладываться»
Сегодня, 03:47 Комментарии1
Пиоли: «Победа над „Интером“ придаст „Милану“ энтузиазма»
Вчера, 15:39 Комментарии8
Голкипер «Дженоа»: «Я убеждён, что коронавирус был создан в лаборатории»
Вчера, 15:24 Комментарии13
Фонсека: «Я по-прежнему убеждён, что смогу завоевать трофеи с „Ромой“»
Вчера, 09:30 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
02 октября в 23:27
Мартинес был сильнее! Чех и Лено - никчемная трата денег!
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
02 октября в 11:40
С кем вы играли там? Он что, прикалывается?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 октября в 11:03
Очень скромный перец!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Легендарный Князь (комментарий удален) (раскрыть)
02 октября в 10:04
Арсенал должен в этом году быть выше ливера в апл, объективно сильнее команда третий матч к ряду, но судьи..
25процентный клоун
25процентный клоун
02 октября в 10:03
    shlomo
    shlomo
    02 октября в 09:16
    Молодец, доказывай, что ты номер один в Арсенале...
    Loko57
    Loko57
    02 октября в 09:10
    Лено молодец и Арсенал играл более собранно чем в предыдущем противостоянии. Отлично пушкари, так держать!
    Triem
    Triem
    02 октября в 08:55
    Молодец, Бернд Александрович!
    cska vperiod
    cska vperiod
    02 октября в 08:36
    Героический матч провёл.
    mihaluch
    mihaluch
    02 октября в 08:23
    Раз доверили место в воротах значит №1.
    STVA 1
    STVA 1
    02 октября в 08:12
    Ну молодец... Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
    ДСА
    ДСА
    02 октября в 08:12
    Молодец, ничего не скажешь.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    02 октября в 07:49
    Рад за тебя...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100