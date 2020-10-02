Лено: «Сегодня я доказал, что заслуженно являюсь первым номером „Арсенала“»

Голкипер «Арсенала» в эфире Sky Sports прокомментировал победу над «Ливерпулем» (0:0, 5:4 — пен.) в матче 1/8 финала Кубка Лиги.

Это была очень сложная игра. Мы внесли несколько изменений [в состав], но вы могли видеть нашу философию и желание выиграть этот матч.

Это шанс выиграть ещё один трофей, и это наша цель. Конечно, для вратаря здорово отбить несколько пенальти и увидеть радостные лица своих партнёров. Но я бы предпочёл выиграть матч до серии пенальти. Главное — мы победили.

Нелегко приезжать на тот же стадион после огромного разочарования в понедельник. Но мы проанализировали ту игру, а тренер нашёл правильные слова, чтобы приободрить нас.

«Арсенал» всегда давал мне понять, что я номер один в команде и продолжу им быть. Моя работа — доказывать это каждую неделю, и я чувствую, что сегодня мне это удалось.