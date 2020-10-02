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Ройс: «„Боруссия“ хотела получить в соперники какого-нибудь гранда»

02 октября 2020, 07:17

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, в котором немецкому клубу предстоит сыграть с «Зенитом», «Лацио» и «Брюгге».

Мы хотели получить какую-нибудь большую команду. Я тоже надеялся, что нам достанется гранд. Группа получилась ровная. Не стану говорить, что мы фавориты. Но мы, наверное, должны выходить из этой группы и постараемся это сделать.

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Все комментарии
протон1
протон1
02 октября в 20:10
зенит разве не гранд? там артем есть
Тага Дага
Тага Дага
02 октября в 19:51
Ройс,ты наверно не посмотрел матч с Уфой...ты увидишь настоящего гранда...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
02 октября в 14:15
Нет уж ! Доктор сказал в морг ,значит в морг !! ))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
02 октября в 14:14
    sv_1969
    sv_1969 ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
    02 октября в 13:18
    Не буду спорить!Каждому своё!
    Владимир 77
    Владимир 77
    02 октября в 12:04
    Молодец Марк,потролил Зенит
    galem72
    galem72
    02 октября в 11:49
    А чем нева не гранд? Щас зюба обидится. ))
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    02 октября в 11:42
    Гранда Марко получит теперь только в плей-офф.
    Шишанутый
    Шишанутый ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
    02 октября в 11:13, ред.
    Сомневаюсь. У них Имобиле крутой голеадор а у Зенита кто? Дзюба чтоли? Альберто Луис класный распасовщик есть да и вообще индивидуальный клас игроков сильнее. Посмотрим конечно в какой форме они подойдут к Лч но я думаю Инзаги как нада подготовит команду морально и физически. Лацио повезло с групой это их реальный шанс пройти в плей офф и они его не упустят. Зенит тут поборется с Брюге за Ле но зная Зенит не удивлюсь что и эту путевку он проиграет. Достаточно вспомнить как от Андерлехта бельгийского вылетали. Зенит обычно слабо выступает в Европе.
    Hoyar
    Hoyar
    02 октября в 10:59
    1.Лацио.2. Дортмунд.3.Зенит.
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ Шишанутый (раскрыть)
    02 октября в 10:52
    Я бы заранее не хоронил Зенит... Лацио - всё-таки не гранд, Зенит способен с ним пободаться.
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ sv_1969 (раскрыть)
    02 октября в 10:51
    По имени хуже ))
    sv_1969
    sv_1969 ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
    02 октября в 10:46
    Лацио не хуже Интера будет!
    112910415
    112910415
    02 октября в 10:41
    эти германцы совсем обнаглели !
    вот к чему этот злобный выпад против гегемона с берегов Невы ?! )
    oFANATo
    oFANATo
    02 октября в 10:41
    Ройс, не повезло вам попасть в одну группу с зенитом.
    Им всегда УЕФА как спонсору ЛЧ намешивает группу без грандов. Не было бы у вас в группе зенита были бы и гранды.
    Шишанутый
    Шишанутый
    02 октября в 10:30
    А получили халяву. Легко пройдете Зенит с Брюгге и вместе с Лацио войдете в плей офф, вот там сбудется твое желанее и гранда получите.
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    02 октября в 10:27
    Ага, так сильно каждый раз хотите, что ни разу не попадаете. Реал в первый год выпал, но это было ещё до спонсорства Газпромом ЛЧ.
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    02 октября в 10:26
    Если честно мне бы тоже хотелось получить в соперники Зениту не Дортмунд, а Барсу или не Лацио, а Интер...а то действительно надоело что из года в год одни середняки попадаются... Но что поделаешь...
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    02 октября в 10:14
    чем вам не нравится зенит лучший клуб восточной еуропы, вот в чем разница нашим бы соперников полегче ,а немцам вон подавай псж ,сити или что нибудь покруче
    Анд-м
    Анд-м
    02 октября в 09:51
    Как ты сейчас обидел Зенитушку, они то считали себя великими 😆
    leopit
    leopit
    02 октября в 09:29
    Поджилки трясутся от попадания в одну группу с суперграндом-великим Зенитом...
    Caniggia
    Caniggia
    02 октября в 09:03
    Гранд из первой корзины не выпал. Зато выпал Зенит, из которого можно будет сделать отбивную и тоже получить удовольствие.
    Константин Белых
    Константин Белых
    02 октября в 08:57
    Как Зенит разгромит вас 0-3 в Дортмунде будешь знать как питерцев за гранд не считать. Дзюба вцепится в тебя-встанет как столб а Малком со скидки будет по девяткам вас расстреливать. Так то Ройс..
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    02 октября в 08:32
    Будут гранды, но только на следующей стадии.
    sv_1969
    sv_1969
    02 октября в 08:15
    Зенит самый настоящий грант)) Его даже ПСЖ боится. Это правда они сами решили))) 🤣🤣🤣
    ДАША Д
    ДАША Д
    02 октября в 08:11
    Первое место почти в кармане.
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    02 октября в 08:09
    Радоваться должны, что вам досталась самая слабая команда из первой корзины
    Анпилкин
    Анпилкин
    02 октября в 08:08
    Время покажет
    Gunslinger
    Gunslinger ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    02 октября в 08:05
    62о случается... :)))
    shlomo
    shlomo
    02 октября в 08:02
    Из этой группе выйти может каждый...
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