Ройс: «„Боруссия“ хотела получить в соперники какого-нибудь гранда»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, в котором немецкому клубу предстоит сыграть с «Зенитом», «Лацио» и «Брюгге».
Мы хотели получить какую-нибудь большую команду. Я тоже надеялся, что нам достанется гранд. Группа получилась ровная. Не стану говорить, что мы фавориты. Но мы, наверное, должны выходить из этой группы и постараемся это сделать.
вот к чему этот злобный выпад против гегемона с берегов Невы ?! )
вот к чему этот злобный выпад против гегемона с берегов Невы ?! )
Им всегда УЕФА как спонсору ЛЧ намешивает группу без грандов. Не было бы у вас в группе зенита были бы и гранды.
Им всегда УЕФА как спонсору ЛЧ намешивает группу без грандов. Не было бы у вас в группе зенита были бы и гранды.