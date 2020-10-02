Ройс: «„Боруссия“ хотела получить в соперники какого-нибудь гранда»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, в котором немецкому клубу предстоит сыграть с «Зенитом», «Лацио» и «Брюгге».

Мы хотели получить какую-нибудь большую команду. Я тоже надеялся, что нам достанется гранд. Группа получилась ровная. Не стану говорить, что мы фавориты. Но мы, наверное, должны выходить из этой группы и постараемся это сделать.