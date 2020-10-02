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Артета: «„Арсеналу“ по-прежнему далеко до уровня „Ливерпуля“»

02 октября 2020, 05:54
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Ливерпулем» (0:0, 5:4 — пен.) в матче 1/8 финала Кубка Лиги.

Я очень доволен нашим выступлением. Думаю, что парни показали исключительную игру. Мы подкорректировали некоторые вещи после игры в понедельник (Прим. — в АПЛ против «Ливерпуля» — 1:3), и это [сегодняшнее выступление] было великолепно.

Мы были намного более конкурентоспособны [чем в прошлом матче], показали крайне серьёзный уровень высокого прессинга и агрессивной игры.

Бернд Лено был очень хорошо. Он помог нам, когда мы в этом нуждались. Чтобы победить на «Энфилде», футболистам необходимо показывать игру топ-уровня, и это то, что мы сегодня сделали.

Отрыв «Ливерпуля» [в классе] всё ещё велик. Мы продолжим совершенствоваться, чтобы попытаться достичь их уровня.

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Все комментарии
mphuZ
mphuZ ответ ЮHBА (раскрыть)
02 октября в 11:13
Как бы и у Арсенала особо никого не было из основы. В основном молодняк бегал на самых важных позициях.
ЮHBА
ЮHBА
02 октября в 10:30
Он щас это серьезно?) из основы у красных по часу отыграли Салах и Дейк, плюс, при всем уважении- какое прекрасное выступление- у Ливерпуля моментов было явно больше.
ДАША Д
ДАША Д
02 октября в 09:22
И все же Ливерпуль можно обыгрывать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 октября в 08:59
Главное настрой и немного везения!
mihaluch
mihaluch
02 октября в 07:18
Разница в класс пока чувствуется.
shlomo
shlomo
02 октября в 06:55
После такого матча так можно говорить...
ЮЗИК
ЮЗИК
02 октября в 06:38
Артета на правильном пути
STVA 1
STVA 1
02 октября в 06:10
Молодец Микель. Не даёт своим расслабиться.
Анпилкин
Анпилкин
02 октября в 06:05
И не только до Ливерпуля
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