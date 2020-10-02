Артета: «„Арсеналу“ по-прежнему далеко до уровня „Ливерпуля“»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал победу над «Ливерпулем» (0:0, 5:4 — пен.) в матче 1/8 финала Кубка Лиги.

Я очень доволен нашим выступлением. Думаю, что парни показали исключительную игру. Мы подкорректировали некоторые вещи после игры в понедельник (Прим. — в АПЛ против «Ливерпуля» — 1:3), и это [сегодняшнее выступление] было великолепно.

Мы были намного более конкурентоспособны [чем в прошлом матче], показали крайне серьёзный уровень высокого прессинга и агрессивной игры.

Бернд Лено был очень хорошо. Он помог нам, когда мы в этом нуждались. Чтобы победить на «Энфилде», футболистам необходимо показывать игру топ-уровня, и это то, что мы сегодня сделали.

Отрыв «Ливерпуля» [в классе] всё ещё велик. Мы продолжим совершенствоваться, чтобы попытаться достичь их уровня.