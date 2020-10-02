Тренер «Ренна»: «„Краснодар“ больше привык к ЛЕ, но блестяще вышел в ЛЧ»

Главный тренер «Ренна» прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, в котором французский клуб сыграет с «Краснодаром», «Челси» и «Севильей».

Мы очень рады, потому что сможем встретиться с Эдуаром Менди, перешедшим в «Челси». Прощаясь друг с другом, мы думали о том, что очень скоро можем увидеться на групповой стадии Лиги чемпионов. И это желание исполнилось.

«Севилья» — действующий победитель Лиги Европы. У них богатый опыт еврокубковых выступлений.

«Краснодар» больше привык к Лиге Европы. Но они блестящим образом вышли в Лигу чемпионов.

Наша цель проста — набраться опыта. Мы предпоследние в клубном рейтинге. Могу представить, что все команды надеются выиграть оба матча против нас. Но мы постараемся отобрать как можно больше очков у трёх наших соперников.

Мы обязаны играть с огромной смелостью и не жалея отдавать всё, что у нас есть. Посмотрим, куда это нас приведёт. Мы будем играть с желанием подарить эмоции тем, кто будет за нас переживать.