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Тренер «Ренна»: «„Краснодар“ больше привык к ЛЕ, но блестяще вышел в ЛЧ»

02 октября 2020, 06:59

Главный тренер «Ренна» Жульен Стефан прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, в котором французский клуб сыграет с «Краснодаром», «Челси» и «Севильей».

Мы очень рады, потому что сможем встретиться с Эдуаром Менди, перешедшим в «Челси». Прощаясь друг с другом, мы думали о том, что очень скоро можем увидеться на групповой стадии Лиги чемпионов. И это желание исполнилось.

«Севилья» — действующий победитель Лиги Европы. У них богатый опыт еврокубковых выступлений.

«Краснодар» больше привык к Лиге Европы. Но они блестящим образом вышли в Лигу чемпионов.

Наша цель проста — набраться опыта. Мы предпоследние в клубном рейтинге. Могу представить, что все команды надеются выиграть оба матча против нас. Но мы постараемся отобрать как можно больше очков у трёх наших соперников.

Мы обязаны играть с огромной смелостью и не жалея отдавать всё, что у нас есть. Посмотрим, куда это нас приведёт. Мы будем играть с желанием подарить эмоции тем, кто будет за нас переживать.

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Все комментарии
makerdream
makerdream
03 октября в 01:20
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    02 октября в 10:21
    Что Ренн, что Краснодар как дебютанты турнира не будут испытывать на себе никакого давления, поэтому им можно будет играть в своё удовольствие и набираться опыта, так сказать...
    Анд-м
    Анд-м
    02 октября в 09:52
    Боятся быков и правильно 💪
    3ton
    3ton ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
    02 октября в 09:34
    Краснодар видимо гранд 😂
    poodle
    poodle
    02 октября в 09:19
    "Но они блестящим образом вышли в Лигу чемпионов."...серьёзно,если он смотрел матч,такого бы не ляпнул!
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    02 октября в 08:48
    Ренн середняк, надо таких обыгрывать
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    02 октября в 08:21
    Скромный парень
    КЭТиК
    КЭТиК
    02 октября в 08:10
    Для Ренна Лига Чемпионов вообще космос.
    VAN ARM
    VAN ARM
    02 октября в 07:35
    скромняга))) ждём чуда))
    cska vperiod
    cska vperiod
    02 октября в 07:32
    У жабоедов ноги задрожали.
    STVA 1
    STVA 1
    02 октября в 07:11
    Неприятный соперник Ренн
    Mangur
    Mangur
    02 октября в 07:09
    Пожелаем загаданеым желаниям сбыться.
    Анпилкин
    Анпилкин
    02 октября в 07:06
    Надеюсь покажут достойную игру
    mihaluch
    mihaluch
    02 октября в 07:04
    Ждём красивой игры.
    shlomo
    shlomo
    02 октября в 07:04
    Пусть теперь Быки привыкают к ЛЧ...удачи!!!
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