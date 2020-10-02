ЦСКА подтвердил травму Щенникова

Пресс-служба ЦСКА подтвердила информацию о том, что защитник команды получил травму.

Футболист прошёл медицинское обследование в связи с повреждением, полученным на одной из тренировок. У Щенникова выявлено повреждение мышцы задней поверхности бедра. Россиянин не полетел с командой в Екатеринбург на матч чемпионата России с «Уралом» и в ближайшее время будет работать по индивидуальной программе. О возвращении защитника в общую группу ЦСКА будет сообщено позднее.