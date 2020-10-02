ЦСКА подтвердил травму Щенникова

Пресс-служба ЦСКА подтвердила информацию о том, что защитник команды Георгий Щенников получил травму.
Футболист прошёл медицинское обследование в связи с повреждением, полученным на одной из тренировок. У Щенникова выявлено повреждение мышцы задней поверхности бедра. Россиянин не полетел с командой в Екатеринбург на матч чемпионата России с «Уралом» и в ближайшее время будет работать по индивидуальной программе. О возвращении защитника в общую группу ЦСКА будет сообщено позднее.
Посмотрим , что там Витя нам приготовит??? Но за оборону становится страшновато.
Ждемс.
Посмотрим , что там Витя нам приготовит??? Но за оборону становится страшновато.
Ждемс.
Замену все равно найдет Жорику
Замену все равно найдет Жорику
В Ростове Карпин его ставил в последних матчах защитником
и он не плохо смотрелся
В Ростове Карпин его ставил в последних матчах защитником
и он не плохо смотрелся
И все это время лечил травму.
Поэтому Ганчаренко ну никак не мог его выпускать играть
И все это время лечил травму.
Поэтому Ганчаренко ну никак не мог его выпускать играть
Хорошо что сейчас будет 2 недели перерыв в РПЛ на игры сборных
Как раз к матчам в еврокубках поправится
А в матче с Уралом и без него сыграют
Хорошо что сейчас будет 2 недели перерыв в РПЛ на игры сборных
Как раз к матчам в еврокубках поправится
А в матче с Уралом и без него сыграют
Всем здоровья.
Всем здоровья.