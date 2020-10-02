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ЦСКА подтвердил травму Щенникова

02 октября 2020, 19:13

Пресс-служба ЦСКА подтвердила информацию о том, что защитник команды Георгий Щенников получил травму.

Футболист прошёл медицинское обследование в связи с повреждением, полученным на одной из тренировок. У Щенникова выявлено повреждение мышцы задней поверхности бедра. Россиянин не полетел с командой в Екатеринбург на матч чемпионата России с «Уралом» и в ближайшее время будет работать по индивидуальной программе. О возвращении защитника в общую группу ЦСКА будет сообщено позднее.

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Все комментарии
Евгений Сербин
Евгений Сербин
03 октября в 00:07
придётся опять Васина с Карповым выставлять, мог бы Бистрович в защите поиграть, но у него дисквалификация.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
02 октября в 22:22
А смысл было бы отрицать?
95-shishani-95
95-shishani-95
02 октября в 21:57
Неприятная травма для футболиста.
Союзник противников
Союзник противников
02 октября в 21:46
Не есть хорошо.Скорейшего восстановления.
cska vperiod
cska vperiod
02 октября в 21:14
Жаль, Жоре скорейщего выздоровления.
RIR68
RIR68
02 октября в 20:54
Жалко. Хотелось бы Жору видеть чаще на поле. Задняя бедра на тренировке - вообще не понятно(
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
02 октября в 20:16, ред.
Надеюсь не надолго Жора выбыл из строя.
STVA 1
STVA 1
02 октября в 19:54
Здоровья парню!
Faustello
Faustello
02 октября в 19:51, ред.
Здоровья Георгию, надеюсь без него уральцы накидаю полную авоську Ихаряну!))) Гы гы гы
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
02 октября в 19:43
Про Фукса забыл, а по поводу , что крайний или не крайний тут придется забыть. Набабкин вон везде поиграл и ничего, без блеска конечно, но всегда готов.
Посмотрим , что там Витя нам приготовит??? Но за оборону становится страшновато.
Ждемс.
nikoladolgov
nikoladolgov
02 октября в 19:40
Все, пропал ветеран , пора завязывать
oFANATo
oFANATo ответ Leha-ha50 (раскрыть)
02 октября в 19:39
Да завтра увидим
Замену все равно найдет Жорику
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ oFANATo (раскрыть)
02 октября в 19:38
В любом случае кого то придется ставить. Посмотрим , что Витя придумает???
VAN ARM
VAN ARM
02 октября в 19:37
жаль . не вовремя жорик сломался)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ oFANATo (раскрыть)
02 октября в 19:36
Грешен, запамятовал.
oFANATo
oFANATo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
02 октября в 19:32
На место Жоры может сыграть и Зайнутдинов
В Ростове Карпин его ставил в последних матчах защитником
и он не плохо смотрелся
oFANATo
oFANATo ответ Leha-ha50 (раскрыть)
02 октября в 19:29, ред.
Ты что был не в курсе, что Фукс получил травму.
И все это время лечил травму.
Поэтому Ганчаренко ну никак не мог его выпускать играть
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
02 октября в 19:27
Но ты же знаешь, что Фукс получил травму после игры в грозном, где он вышел в конце. У него поиводящая мышца, а это на месяц как минимум. Я не в восторге от Ганчара, но стараюсь быть справедливым. Тем более, что Бруно не крайний бек, а центральный. Будет кучаев на месте доры. Жаль конечно, но что поделаешь
oFANATo
oFANATo
02 октября в 19:26, ред.
Такая травма недели 3-4 восстановление
Хорошо что сейчас будет 2 недели перерыв в РПЛ на игры сборных
Как раз к матчам в еврокубках поправится
А в матче с Уралом и без него сыграют
vinyardrip
vinyardrip
02 октября в 19:25
Обидно. Жорик ток начал себя показывать
Leha-ha50
Leha-ha50
02 октября в 19:23
Очередной урок для Ганчаренко. Промариновал Фукса, теперь вот голову ломать надо. Ведь можно же было по несколько минут давать парню , чтоб через игры втягивался. То же самое и Гаича и Шкурина касается. Консерватизм нашего главного просто иногда зашкаливает. Люди куплены за немалые деньги и протирают штаны на лавке. Кем он собирается играть и в ЧР , и ЕК ??? Эта его трусливость уже не раз выходила боком . Пора бы Гинеру задуматься о поиске нового тренера.
Всем здоровья.
drug01
drug01
02 октября в 19:20
Не везёт парню
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 октября в 19:17
Это потеря для коней...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 октября в 19:16
К ЛЕ хоть поправится?
Leha-ha50
Leha-ha50
02 октября в 19:16
Жоре здоровья, Вите пора задуматься.
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