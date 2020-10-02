Зобнин: «Жду, когда в „Спартак“ придёт правый защитник»

Полузащитник «Спартака» признался, что хотел бы вернуться на прежнюю позицию на поле. Также футболист заявил, что не прочь поиграть в Европе.

Ситуация понятная — в команду ищут правого защитника. Как он появится, я сразу вернусь на свою привычную позицию — в полузащиту. Но и здесь я себя нормально чувствую, для меня игра чуть выдвинутым защитником комфортна. Жду, когда в «Спартак» придет правый защитник, потому что когда приезжаешь в сборную, все равно время требуется, чтобы адаптироваться. Для меня это проблема, но я готов помогать клубу — я за результат.

Есть ли желание поиграть в Европе? Мне кажется, когда у тебя есть предложение от той же «Аталанты», то ты не отказываешься — я точно не откажусь. Но тут нужно понимать, что есть мой контракт, есть «Спартак», есть агент, семья. Если это все совпадет, то я только за. Но, грубо говоря, меня за 5 миллионов никто не продаст, а за 10 никто не захочет брать.