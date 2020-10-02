Зобнин: «Жду, когда в „Спартак“ придёт правый защитник»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признался, что хотел бы вернуться на прежнюю позицию на поле. Также футболист заявил, что не прочь поиграть в Европе.
Ситуация понятная — в команду ищут правого защитника. Как он появится, я сразу вернусь на свою привычную позицию — в полузащиту. Но и здесь я себя нормально чувствую, для меня игра чуть выдвинутым защитником комфортна. Жду, когда в «Спартак» придет правый защитник, потому что когда приезжаешь в сборную, все равно время требуется, чтобы адаптироваться. Для меня это проблема, но я готов помогать клубу — я за результат.
Есть ли желание поиграть в Европе? Мне кажется, когда у тебя есть предложение от той же «Аталанты», то ты не отказываешься — я точно не откажусь. Но тут нужно понимать, что есть мой контракт, есть «Спартак», есть агент, семья. Если это все совпадет, то я только за. Но, грубо говоря, меня за 5 миллионов никто не продаст, а за 10 никто не захочет брать.
А Рома, если один из лучших, то почему он до сих пор в России? Почему английские, испанские или итальянские СМИ не говорят о нём?
Так то и футболистов навалом.
От врачей больше пользы, которые спасают жизни людей, или от футболистов, которые получают огромные деньги ни за что т.е. из-за того, что они не тратят много лет на учёбу и плюс занимаются любимым делом!?
Как думаешь?
А Рома, если один из лучших, то почему он до сих пор в России? Почему английские, испанские или итальянские СМИ не говорят о нём?
Так то и футболистов навалом.
От врачей больше пользы, которые спасают жизни людей, или от футболистов, которые получают огромные деньги ни за что т.е. из-за того, что они не тратят много лет на учёбу и плюс занимаются любимым делом!?
Как думаешь?
Раньше исполнители были куда более классные: Фернандо, Адриано, Зе Луиш, Промес.
Сейчас одна молодёжь, отсюда и нестабильность. Поэтому Роме с его опытом нужно как раз в центре играть, а не на фланге.
Раньше исполнители были куда более классные: Фернандо, Адриано, Зе Луиш, Промес.
Сейчас одна молодёжь, отсюда и нестабильность. Поэтому Роме с его опытом нужно как раз в центре играть, а не на фланге.
https://youtu.be/OXNQDT05_D4
Шамиль, ау!
Шамиль, ау!