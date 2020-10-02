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Зобнин: «Жду, когда в „Спартак“ придёт правый защитник»

02 октября 2020, 19:10

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признался, что хотел бы вернуться на прежнюю позицию на поле. Также футболист заявил, что не прочь поиграть в Европе.

Ситуация понятная — в команду ищут правого защитника. Как он появится, я сразу вернусь на свою привычную позицию — в полузащиту. Но и здесь я себя нормально чувствую, для меня игра чуть выдвинутым защитником комфортна. Жду, когда в «Спартак» придет правый защитник, потому что когда приезжаешь в сборную, все равно время требуется, чтобы адаптироваться. Для меня это проблема, но я готов помогать клубу — я за результат.

Есть ли желание поиграть в Европе? Мне кажется, когда у тебя есть предложение от той же «Аталанты», то ты не отказываешься — я точно не откажусь. Но тут нужно понимать, что есть мой контракт, есть «Спартак», есть агент, семья. Если это все совпадет, то я только за. Но, грубо говоря, меня за 5 миллионов никто не продаст, а за 10 никто не захочет брать.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
03 октября в 13:25
Сборная это хорошо, но сейяас в Чемпионате такая ситуация, что думать стоит больше о клубе
311
311
03 октября в 03:03
Газизов из Уфы подтянет очередного узбека!)
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
03 октября в 00:54
Про врачей и футболистов, это совсем разные вещи. Каждый занимается своим делом. Так же и вообще про всех можно сказать. Кто я , к примеру, и кто Зобнин. А что касается предложений, думаю они есть. Не всё нам дано знать. Ну а врачам респект, очень нужные для общества люди. И я не собирался никого обижать.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Игорь Ларин 1958 (раскрыть)
03 октября в 00:37
Чтобы добиться успеха в этих направлениях, нужны мозги.
А Рома, если один из лучших, то почему он до сих пор в России? Почему английские, испанские или итальянские СМИ не говорят о нём?
Так то и футболистов навалом.
От врачей больше пользы, которые спасают жизни людей, или от футболистов, которые получают огромные деньги ни за что т.е. из-за того, что они не тратят много лет на учёбу и плюс занимаются любимым делом!?
Как думаешь?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
03 октября в 00:21
Завидует Миранчуку. А было бы чему завидовать. Даже до такого уровня не тянет
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958 ответ Kollljan (раскрыть)
02 октября в 23:28
    Игорь Ларин 1958
    Игорь Ларин 1958 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    02 октября в 23:21
    Полностью согласен.
    Игорь Ларин 1958
    Игорь Ларин 1958 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    02 октября в 23:20
    Всё дело в том, что таких многостаночников-футболист, врач- хирург, врач терапевт навалом. А Рома один из лучших игроков России.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    02 октября в 21:53
    Не прочь поиграть в Европе? А кому он там нужен?
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Kollljan (раскрыть)
    02 октября в 21:39
    Зобнин когда он в форме один из лучших российских футболистов. Играет до конца. Если бы в сборной все были бы как Головин зобнин и Фернандес то Россия не считалась бы аутсайдером на чемпионатах Европы и мира
    RomM84
    RomM84
    02 октября в 21:28
    Вчера были Ромы по 5 лямов но маленькие, а сегодня бооолшьие но по 10...
    Kollljan
    Kollljan
    02 октября в 20:37
    Что такого в этом Зобнине? Обычный посредственный игрок. Таких как он в ФНЛ пруд пруди.
    makkie
    makkie ответ Bastardo (раскрыть)
    02 октября в 20:26
    Зобнин у Карреры играл не латераля.
    Раньше исполнители были куда более классные: Фернандо, Адриано, Зе Луиш, Промес.
    Сейчас одна молодёжь, отсюда и нестабильность. Поэтому Роме с его опытом нужно как раз в центре играть, а не на фланге.
    Anisovich
    Anisovich
    02 октября в 20:21
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      02 октября в 20:17
      Завидует Миранчуку!
      Бамбихрюк
      Бамбихрюк
      02 октября в 20:01
      Роман скромняга и просто хороший адекватный человек
      djo11
      djo11
      02 октября в 19:53
      странно как то он рассуждает, если придет сильный правый защитник то зобнину место на лавке освободится, потому что в центре сейчас без него результат показывают, так зачем что то менять
      Bastardo
      Bastardo ответ makkie (раскрыть)
      02 октября в 19:44
      Опорника надо взять, что б Зобнин не уходил с этой позиции. Особенно типа Чельстрёма/Фернандо. С Зобниным на фланге взяли чемпионский титул. Как его в центр кинули - пошёл геморрой. Теперь его вернули на фланг - лидерство в таблице.
      Bastardo
      Bastardo
      02 октября в 19:42
      Тем временем в плеере Газизова:

      d_fincher
      d_fincher
      02 октября в 19:41
      За 10 забрать могут. Он классный игрок.
      Little Caprice
      Little Caprice
      02 октября в 19:34
      "а за 10 никто не захочет брать" - такой игрок за десятку - подарок.
      makkie
      makkie
      02 октября в 19:26
      Даже Зобнин в открытую говорит, что ждёт правого латераля.
      Шамиль, ау!
      Cat01
      Cat01
      02 октября в 19:18
      Мы тоже верим
      ЦСКА 06
      ЦСКА 06
      02 октября в 19:14
      Самый уважаемый и адекватный футболист в Спартаке.
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