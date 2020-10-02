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Ещенко: «В ЦСКА правильно себя ведут, в отличие от некоторых»

02 октября 2020, 19:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился воспоминаниями о своем наказании из-за скандальной футболки с изображением медведя после матча полуфинала Кубка России с «Зенитом» (1:2).

Мы пришли на заседание с юристом, они включили, начали говорить, что и как. Я сказал, что футболку жена подарила. Прошло совещание, дали три игры и сказали: «Надо было тебе ещё на чемпионат дать». Какой-то дяденька старенький сказал. Я говорю юристу: «Надо было сказать, как есть». Я так понял, что это восприняли как провокацию. Каждый думает в меру своей испорченности. Я вышел в этой футболке и всё. Жену поблагодарил. Почему не вышел на матч ЦСКА в футболке с изображением коня? Потому что они себя правильно ведут, в отличие от некоторых. Нормально говорят о сопернике.

Напомним, что в прошлом сезоне КДК РФС дисквалифицировал Ещенко на три матча Кубка России и обязал выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей за демонстрацию футболки со словами «... вам А» и изображением медведя в деловом костюме.

Накануне того матча комментируя вирусное видео, на котором нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования чемпионства в раздевалке имитируют половой акт, гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил: «Дзюба намекал, что будет со „Спартаком“ в кубковом матче». Красно-белые после этого написали письмо главе комитета по этике РФС Семёну Андрееву.

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Все комментарии
DAD81
DAD81
03 октября в 14:53
Ещенко - дискву, а Медведеву что? Или завуаллированное оскорбление функционера Зенита - противоречит регламенту, а открытое оскорбление футбольного клуба - это как бы юмор такой? Если что, я болельщик ЦСКА.
batman555
batman555
03 октября в 01:24
Только Уважение к Андрею!!! В отличие от некоторы
vinyardrip
vinyardrip ответ 25процентный клоун (раскрыть)
02 октября в 23:22
Иногда вы говорите честно. Не всегда, с многим не согласен. За честность уважуха
nikoladolgov
nikoladolgov
02 октября в 22:43
2асы правят бал в РФПЛ ....
alexgurzan
alexgurzan ответ mangox23 (раскрыть)
02 октября в 22:26
https://www.soccer.ru/rules
Пункт 5.4
PITER_1
PITER_1
02 октября в 22:22
еще раз подчеркнул, что мозга нет от слова совсем
mangox23
mangox23
02 октября в 22:14
Здравствуйте , а этот аккаунт почему в премодерации ? вопросы модератору это что то незаконное ?
andrefino13
andrefino13
02 октября в 22:11
Автор похоже переложил всю ответственность на Ещенко,..во время написания...)))
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 октября в 22:07
Дык 2 кило то ещё накопить надо!Да и на такие кэфы я не ставлю!
95-shishani-95
95-shishani-95
02 октября в 22:04
А бы сломал Дзюбу после этого, даже если дадут дискву, красную и штраф!!!
Если он действительно это имел ввиду.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ STVA 1 (раскрыть)
02 октября в 21:50
Тупо ставить на выигрышную можно и в остальных группах. Очков даже больше можно поднять. 2000 на кофф 1,1 даёт больше 2 тысяч очков, столько в группе на счёт и не заработать одной ставкой. Так что везде всё сводится к заработанным очкам (есть ещё народный обозреватель за 1000 очков). А вот если попадёшь в группу со слабенькими или ленивыми игроками, тогда её можно влёгкую выиграть даже малым количеством очков и тупо копить на крайний день месяца. И уж там по 2 тыщи на каждую ставку....
Союзник противников
Союзник противников
02 октября в 21:29
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    02 октября в 21:22
    Я ваще нечего не понял,но кивнул!🤪
    cska vperiod
    cska vperiod
    02 октября в 21:12
      RIR68
      RIR68
      02 октября в 20:59
      Если бы привели текст в режиме диалога, то было бы понятно. А так - белиберда.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      02 октября в 20:55, ред.
      Все так, против армейцев играем 11 на 11, какие тут футболки
      STVA 1
      STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      02 октября в 20:44, ред.
      Да мне тупо стало не интересно!Смысл игры на счёт набрать более очков за коменты и здесь как раз помогает 500 за лучший!Ведь он один равен 10 простым!А потом тупо ставь на выигрышную ставку!
      ИГРОЧИШКА
      ИГРОЧИШКА
      02 октября в 20:43
      Андрей все верно говорит, но сказал А говори и Б, а то "некоторые"
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответ STVA 1 (раскрыть)
      02 октября в 20:38
      Ушёл из той группы и не следил за ней? Я там уже в обычных середняках по набранным очкам и заработанными для ставок тем более. Отчасти и сам виноват, не всегда могу простой-то коммент оставить, не то что в лучшие попасть.
      Но меня сложности не пугают, почти всех знаю в этой группе ;) От кого что ожидать.
      Всё равно всё нивелирует крайний день месяца. Нужно как-то приспосабливаться.
      ДСА
      ДСА
      02 октября в 20:36
      Везде люди с нетрадиционной ориентацией.
      Asper
      Asper
      02 октября в 20:31
      Я так и не всёк в эту шутеечку. Нужна пояснительная бригада
      Anisovich
      Anisovich
      02 октября в 20:26
        SHMEL
        SHMEL
        02 октября в 20:14
        Ещенко логично размышляет.
        Армейская душа
        Армейская душа
        02 октября в 20:08, ред.
        Некоторые из Тарасовки возмущены!
        нечитайло
        нечитайло
        02 октября в 20:03
        Последнее возмутительно
        112910415
        112910415
        02 октября в 20:03
        Проехали и забыли
        VAN ARM
        VAN ARM
        02 октября в 20:01
        разумные слова не пацана уже)))))))))))
        STVA 1
        STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
        02 октября в 19:58, ред.
        Согласен с Вами! Я бы вообще убрал 500 очков за лучший коментарий!Иначе в той группе на счёт невозможно с Вами кто строчит лучшие комменты бороться!Я и ушел)
        beefs
        beefs
        02 октября в 19:54
        каждый дуреет по своему...
        David Young
        David Young
        02 октября в 19:54
        Зенитовская гвардия хуже всех в российском футболе.
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