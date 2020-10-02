Ещенко: «В ЦСКА правильно себя ведут, в отличие от некоторых»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился воспоминаниями о своем наказании из-за скандальной футболки с изображением медведя после матча полуфинала Кубка России с «Зенитом» (1:2).
Мы пришли на заседание с юристом, они включили, начали говорить, что и как. Я сказал, что футболку жена подарила. Прошло совещание, дали три игры и сказали: «Надо было тебе ещё на чемпионат дать». Какой-то дяденька старенький сказал. Я говорю юристу: «Надо было сказать, как есть». Я так понял, что это восприняли как провокацию. Каждый думает в меру своей испорченности. Я вышел в этой футболке и всё. Жену поблагодарил. Почему не вышел на матч ЦСКА в футболке с изображением коня? Потому что они себя правильно ведут, в отличие от некоторых. Нормально говорят о сопернике.
Напомним, что в прошлом сезоне КДК РФС дисквалифицировал Ещенко на три матча Кубка России и обязал выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей за демонстрацию футболки со словами «... вам А» и изображением медведя в деловом костюме.
Накануне того матча комментируя вирусное видео, на котором нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования чемпионства в раздевалке имитируют половой акт, гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил: «Дзюба намекал, что будет со „Спартаком“ в кубковом матче». Красно-белые после этого написали письмо главе комитета по этике РФС Семёну Андрееву.
Пункт 5.4
Пункт 5.4
Если он действительно это имел ввиду.
Если он действительно это имел ввиду.
Но меня сложности не пугают, почти всех знаю в этой группе ;) От кого что ожидать.
Всё равно всё нивелирует крайний день месяца. Нужно как-то приспосабливаться.
Но меня сложности не пугают, почти всех знаю в этой группе ;) От кого что ожидать.
Всё равно всё нивелирует крайний день месяца. Нужно как-то приспосабливаться.