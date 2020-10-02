Ещенко: «В ЦСКА правильно себя ведут, в отличие от некоторых»

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02 октября 2020, 19:52

Защитник «Спартака» поделился воспоминаниями о своем наказании из-за скандальной футболки с изображением медведя после матча полуфинала Кубка России с «Зенитом» (1:2).

Мы пришли на заседание с юристом, они включили, начали говорить, что и как. Я сказал, что футболку жена подарила. Прошло совещание, дали три игры и сказали: «Надо было тебе ещё на чемпионат дать». Какой-то дяденька старенький сказал. Я говорю юристу: «Надо было сказать, как есть». Я так понял, что это восприняли как провокацию. Каждый думает в меру своей испорченности. Я вышел в этой футболке и всё. Жену поблагодарил. Почему не вышел на матч ЦСКА в футболке с изображением коня? Потому что они себя правильно ведут, в отличие от некоторых. Нормально говорят о сопернике.

Напомним, что в прошлом сезоне КДК РФС дисквалифицировал Ещенко на три матча Кубка России и обязал выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей за демонстрацию футболки со словами «... вам А» и изображением медведя в деловом костюме.