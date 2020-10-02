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Отец Влашича — о загребском «Динамо»: «Никола уважает всех соперников»

02 октября 2020, 17:16

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что москвичи смогут выйти в плей-офф Лиги Европы.

Каждый соперник в группе будет сильным, если ЦСКА будет играть так, как в прошлом году. Но теперь, после последней игры ЦСКА с «Локомотивом», я настроен оптимистично. До красной карточки для меня это был один из лучших матчей ЦСКА за долгое время.

Никола играл в Хорватии за «Хайдук». А «Хайдук» и «Динамо» – главные соперники в Хорватии. Как ЦСКА и «Спартак». Но я знаю своего сына, который уважает всех соперников, и у него не будет никаких негативных эмоций во время матча. Он будет играть как можно лучше, чтобы добиться победы.

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pomor45
pomor45
03 октября в 13:35
Когда папаши начинают соваться в каждую дырку, становится как-то не по себе, противно даже.
95-shishani-95
95-shishani-95
02 октября в 22:11
Посмотрим, что из этого выйдет...
oFANATo
oFANATo
02 октября в 19:42
Влашич профессионал
хоть еще и молод
А уже лидер ПФК ЦСКА
VAN ARM
VAN ARM
02 октября в 19:09
скоро всё увидим)))))) а гадать дело не благодарное как показывает практика)))
ДАША Д
ДАША Д
02 октября в 19:05
Приятная будет встреча.
Vector
Vector
02 октября в 18:00
А в это время Николя продумывает коварный план, как сломать кого-нибудь из обороны))
STVA 1
STVA 1
02 октября в 17:34
И это правильно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 октября в 17:17
Отец знает,что говорит!
David Young
David Young
02 октября в 17:17
Уважать соперников - это правильно.
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