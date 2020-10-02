Отец Влашича — о загребском «Динамо»: «Никола уважает всех соперников»

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА , считает, что москвичи смогут выйти в плей-офф Лиги Европы.

Каждый соперник в группе будет сильным, если ЦСКА будет играть так, как в прошлом году. Но теперь, после последней игры ЦСКА с «Локомотивом», я настроен оптимистично. До красной карточки для меня это был один из лучших матчей ЦСКА за долгое время.