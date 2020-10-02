Отец Влашича — о загребском «Динамо»: «Никола уважает всех соперников»

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что москвичи смогут выйти в плей-офф Лиги Европы.
Каждый соперник в группе будет сильным, если ЦСКА будет играть так, как в прошлом году. Но теперь, после последней игры ЦСКА с «Локомотивом», я настроен оптимистично. До красной карточки для меня это был один из лучших матчей ЦСКА за долгое время.
Никола играл в Хорватии за «Хайдук». А «Хайдук» и «Динамо» – главные соперники в Хорватии. Как ЦСКА и «Спартак». Но я знаю своего сына, который уважает всех соперников, и у него не будет никаких негативных эмоций во время матча. Он будет играть как можно лучше, чтобы добиться победы.
хоть еще и молод
А уже лидер ПФК ЦСКА
хоть еще и молод
А уже лидер ПФК ЦСКА