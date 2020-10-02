Б. Фернандеш: «В детстве болел за МЮ из-за Роналду»

Полузащитник МЮ Бруно Фернандеш признался, что в детстве являлся фанатом Криштиану Роналду, который в то время выступал за «красных дьяволов».
Мои кумиры? Начать надо с брата. Не могу рассказать свою историю без упоминания про него. Он мой старший брат и, что еще хуже, фанат «Барсы».
Это было время молодых Месси и Криштиану, а также пикового Роналдиньо. Мы с братом постоянно спорили о том, кто лучший футболист мира. Я всегда выбирал Роналду, а мой брат — Месси.
Благодаря Криштиану именно МЮ был моей любимой командой в Англии.
Дети наверное тоже от Хари?
Дети наверное тоже от Хари?
Только не надо про победы в сборной, выиграла команда без него.
Только не надо про победы в сборной, выиграла команда без него.