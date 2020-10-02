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Б. Фернандеш: «В детстве болел за МЮ из-за Роналду»

02 октября 2020, 11:43

Полузащитник МЮ Бруно Фернандеш признался, что в детстве являлся фанатом Криштиану Роналду, который в то время выступал за «красных дьяволов».

Мои кумиры? Начать надо с брата. Не могу рассказать свою историю без упоминания про него. Он мой старший брат и, что еще хуже, фанат «Барсы».

Это было время молодых Месси и Криштиану, а также пикового Роналдиньо. Мы с братом постоянно спорили о том, кто лучший футболист мира. Я всегда выбирал Роналду, а мой брат — Месси.

Благодаря Криштиану именно МЮ был моей любимой командой в Англии.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
02 октября в 23:09
Ну эта история о разлучнике Пересе и любви зла...
Дети наверное тоже от Хари?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Legend 6 (раскрыть)
02 октября в 20:34
стыд,не знать чего добился Роналду - Бадра Хари.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
02 октября в 20:31
к 40 годам оказавшись в Юве, скажет,что тоже болел за Зебр,из-за Роналду.
Ханханхан
Ханханхан
02 октября в 16:19
Кто то знает его брата?
Gelious
Gelious ответ Legend 6 (раскрыть)
02 октября в 16:03
    Top_gun_
    Top_gun_
    02 октября в 15:48
      Legend 6
      Legend 6 ответ lNedvedl (комментарий удален) (раскрыть)
      02 октября в 14:22
      А чего добился Роналду?😂
      Только не надо про победы в сборной, выиграла команда без него.
      КЭТиК
      КЭТиК
      02 октября в 13:30
      Теперь болеет за Ювентус.
      Legend 6
      Legend 6 ответ Шишанутый (раскрыть)
      02 октября в 12:53
      Ну да, девушки любят смазливых мальчиков...жаль что футболист из Роналду никакущий)
      Шишанутый
      Шишанутый
      02 октября в 12:32
      Красава! У тебя правельный кумир.
      Gahi
      Gahi
      02 октября в 11:56
      У всех в детстве были кумиры.
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