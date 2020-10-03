Венгер: «Может быть, я слишком долго пробыл в „Арсенале“. Не знаю»

Бывший главный тренер «Арсенала» вспомнил о своем уходе из лондонского клуба.

Может быть, я слишком долго пробыл в «Арсенале». Не знаю. Но я всегда был предан делу, как в своей первый день.

Клуб решил, что со мной пора заканчивать. Болельщики больше не были счастливы.