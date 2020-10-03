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Венгер: «Может быть, я слишком долго пробыл в „Арсенале“. Не знаю»

03 октября 2020, 09:10

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер вспомнил о своем уходе из лондонского клуба.

Может быть, я слишком долго пробыл в «Арсенале». Не знаю. Но я всегда был предан делу, как в своей первый день.

Клуб решил, что со мной пора заканчивать. Болельщики больше не были счастливы.

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Все комментарии
Bom Bom
Bom Bom
03 октября в 12:00
Болельщики Арсенала в любом случае тебя любят всем сердцем. Да и смена тренера моментально результата не дала, в руководстве все равно не самые эффективные менеджеры сидят. Эмери так себе поработал, да еще и в яму команду загнал. Артета в начале пути, правда позитивные преображения есть, но ему нужны усиления в полузащиту.
A.S.A
A.S.A
03 октября в 11:20
Кто бы чтр не новорил ,но Венгер очень крутой тренер(многие ща посмеются)...
Тот стиль который он поставил Арсеналу перевернул АПЛ в начале нулевых годов...и многих (в том числе и меня) влюбил в эту команду! Контроль мяча, быстрый перепасс, игра в касание...эх
Возможно если бы наш жмот Кронке вкладывал побольше денег в клуб,то и у Венгера в послужном списке было бы больше завоеванных трофеев,но этого небыло,а Венгер все равно умудрялся и побеждать в АПЛ,и постоянно держал команду в топ4 при этом из года в год продавая одноги или несколько лидеров для того,чтоб в команде были деньги...
ДАША Д
ДАША Д
03 октября в 09:34
Он очень много сделал для Арсенала.
Анпилкин
Анпилкин
03 октября в 09:12
Значит пришло время
STVA 1
STVA 1
03 октября в 09:12
Наверное слишком долго
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