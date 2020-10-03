Венгер: «Может быть, я слишком долго пробыл в „Арсенале“. Не знаю»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер вспомнил о своем уходе из лондонского клуба.
Может быть, я слишком долго пробыл в «Арсенале». Не знаю. Но я всегда был предан делу, как в своей первый день.
Клуб решил, что со мной пора заканчивать. Болельщики больше не были счастливы.
Тот стиль который он поставил Арсеналу перевернул АПЛ в начале нулевых годов...и многих (в том числе и меня) влюбил в эту команду! Контроль мяча, быстрый перепасс, игра в касание...эх
Возможно если бы наш жмот Кронке вкладывал побольше денег в клуб,то и у Венгера в послужном списке было бы больше завоеванных трофеев,но этого небыло,а Венгер все равно умудрялся и побеждать в АПЛ,и постоянно держал команду в топ4 при этом из года в год продавая одноги или несколько лидеров для того,чтоб в команде были деньги...
Тот стиль который он поставил Арсеналу перевернул АПЛ в начале нулевых годов...и многих (в том числе и меня) влюбил в эту команду! Контроль мяча, быстрый перепасс, игра в касание...эх
Возможно если бы наш жмот Кронке вкладывал побольше денег в клуб,то и у Венгера в послужном списке было бы больше завоеванных трофеев,но этого небыло,а Венгер все равно умудрялся и побеждать в АПЛ,и постоянно держал команду в топ4 при этом из года в год продавая одноги или несколько лидеров для того,чтоб в команде были деньги...