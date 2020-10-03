Кузяев и Семёнов прибыли в расположение сборной России

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03 октября 2020, 20:05

Начались сборы национальной команды России.

В расположение сборной прибыли экс-полузащитник «Зенита» и защитник «Ахмата» .

Далер Кузяев первым приехал на базу в Новогорске. Сборы начинаются 🔥 pic.twitter.com/eEVMOupA2B — Сборная России (@TeamRussia) October 3, 2020

Кузяев на данный момент находится в статусе свободного агента, а Семёнов из-за мышечного перенапряжения пропустит матч грозненцев в РПЛ с «Рубином».

8 октября сборная России проведет товарищеский матч со Швецией. После команда сыграет в Лиге Наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).