Кузяев и Семёнов прибыли в расположение сборной России

Начались сборы национальной команды России.
В расположение сборной прибыли экс-полузащитник «Зенита» Далер Кузяев и защитник «Ахмата» Андрей Семёнов.
Далер Кузяев первым приехал на базу в Новогорске. Сборы начинаются 🔥 pic.twitter.com/eEVMOupA2B— Сборная России (@TeamRussia) October 3, 2020
Кузяев на данный момент находится в статусе свободного агента, а Семёнов из-за мышечного перенапряжения пропустит матч грозненцев в РПЛ с «Рубином».
8 октября сборная России проведет товарищеский матч со Швецией. После команда сыграет в Лиге Наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).