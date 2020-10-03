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Кузяев и Семёнов прибыли в расположение сборной России

03 октября 2020, 20:05

Начались сборы национальной команды России.

В расположение сборной прибыли экс-полузащитник «Зенита» Далер Кузяев и защитник «Ахмата» Андрей Семёнов.

Кузяев на данный момент находится в статусе свободного агента, а Семёнов из-за мышечного перенапряжения пропустит матч грозненцев в РПЛ с «Рубином».

8 октября сборная России проведет товарищеский матч со Швецией. После команда сыграет в Лиге Наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
04 октября в 16:10
Первые звезды лавочники прибыли. Далее ждут КутЯпова (даже в Спартаке его пацан Маслов усадил на лавку, а в сборную Черчесов вызвал.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
03 октября в 23:12
У Семёнова мышечное перенапряжение вызвано видимо предстоящим трансфером.
ДАША Д
ДАША Д
03 октября в 21:32
Кузяев вроде из Зенита, а вроде и нет.
Cat01
Cat01
03 октября в 21:28
Желаем увидеть в игре....
Александр Нeвский
Александр Нeвский
03 октября в 21:03
Сколько Кузяев получает по безработице?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 октября в 21:00
Кто первый приехал,того и тапочки!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 октября в 20:38
За команду играть не может, а за сборную легко.?
mihaluch
mihaluch
03 октября в 20:11
А для чего они туда прибыли.
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