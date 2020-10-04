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Семёнов: «Играть без болельщиков неприятно. В матчах за сборную тем более»

04 октября 2020, 14:37

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов прокомментировал решение УЕФА вернуть болельщиков на трибуны.

До пандемии мы не знали, как играть при пустых трибунах. Сейчас понимаешь, что играешь для болельщиков, для атмосферы, для этого куража, который зачастую больше создают фанаты, чем сама команда. Это несет на крыльях, можно сказать.

Без болельщиков неприятно, тем более, в играх за сборную. У нашей сборной всегда большая поддержка, трибуны гонят вперед. После чемпионата мира болельщики сплотились и поддерживают команду. Без них тяжело.

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КЭТиК
КЭТиК
04 октября в 15:33
Зато никто грубого слова не крикнет.
alex074
alex074
04 октября в 14:42, ред.
Неприятно смотреть на то, как Зюба и Ко месят овно на зелёной лужайке
beefs
beefs
04 октября в 14:38
самое главное хорошо играть...
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