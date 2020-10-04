Семёнов: «Играть без болельщиков неприятно. В матчах за сборную тем более»

Защитник «Ахмата» и сборной России прокомментировал решение УЕФА вернуть болельщиков на трибуны.

До пандемии мы не знали, как играть при пустых трибунах. Сейчас понимаешь, что играешь для болельщиков, для атмосферы, для этого куража, который зачастую больше создают фанаты, чем сама команда. Это несет на крыльях, можно сказать.

Без болельщиков неприятно, тем более, в играх за сборную. У нашей сборной всегда большая поддержка, трибуны гонят вперед. После чемпионата мира болельщики сплотились и поддерживают команду. Без них тяжело.