Талант с тараканами в голове. Своенравный Вендел — проверка для Семака и дисциплины в «Зените»

1602008595

вчера, 21:23

«Зенит» официально сообщил о подписании контракта с бразильским полузащитником Венделом. «Соккер.ру» делится обоснованными сомнениями.

Детали трансфера

Мало кто в России может позволить себе такие сделки, но «Зенит» чувствует себя уверенно в финансовом плане, поэтому не поскупился на кругленькую сумму: лиссабонскому клубу будут переведены 20.3 миллиона евро, еще 4 млн «Спортинг» может получить в качестве бонусов, если Вендел проявит себя в России и поможет «Зениту» завоевать трофеи. Бразильский полузащитник подписал с «сине-бело-голубыми» контракт на пять лет, его заработная плата не разглашается.

Статистика Вендела в «Спортинге»

Бразилец перебрался в «Спортинг» в начале 2018 года, с тех пор сыграл за лиссабонский клуб 79 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. В двух последних сезонах Вендел регулярно попадал в стартовый состав «львов», но фактически ему даже не удалось создать «визитную карточку»: самой сильной по цифрам стала кампания-2019/20, во время которой новичок «Зенита» сыграл 39 матчей во всех турнирах, отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Не густо для того, кого называли преемником Бруну Фернандеша.

Проверка для Семака. Кто сядет на скамейку с приходом Вендела?

«Зениту» предстоят выступления на несколько фронтов, плотный график и ротация состава, при этом сам Сергей Семак предпочитает по максимуму использовать возможности сильнейших футболистов и всегда четко очерчивает границы стартового состава. Сейчас у «Зенита» основная игровая схема 4-4-2 и следующее сочетание основных игроков, когда все здоровы:

М. Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос — Барриос, Оздоев, Малком, Дриусси — Дзюба, Азмун.

Связанные с «Зенитом» люди давно рассуждают о том, как нуждается команда в конструкторе игры, «десятом номере». Пару недель назад об этом высказался Андрей Аршавин, который в обозримом будущем, вполне вероятно, шагнет вверх по управленческой иерархии «Зенита» и, соответственно, увеличит свое влияние в клубе.

В то же время, Сергей Семак, в отличие от менеджеров «Зенита» и вип-болельщиков, никогда не обнаруживал свое желание получить в ряды команды плеймейкера, не пытался организовать эту позицию в команде и переучить кого-то из имеющихся креативных футболистов. Того же Малкома. И не факт, что будет использовать Вендела в этой роли.

Бразилец — центральный атакующий полузащитник, но он и в «Спортинге» не играл «десятку», в составе «львов» Лиссабона он действовал в центре выстроенной в линию четверки полузащитников рядом с коллегой-разрушителем. В «Зените» аналогичная формация средней линии, но принципиальная разница в том, что за спинами у хавбеков «Спортинга» выстраивалась тройка центральных защитников (схема 3-4-3), в то время как «Зенит» играет 4-4-2.

В команде Семака у игроков центра поля куда меньше свободы, чем в «Спортинге», где их страхуют три центрбека, следовательно, от полузащитников требуется больший объем оборонительной работы. Теоретически Вендел должен заменить в стартовом составе Оздоева, на практике это может привести к потере не без труда найденного игрового баланса.

В конце концов, схема 4-4-2 после прихода Вендела и возвращения Кузяева вообще перестает быть оптимальной для «Зенита», по крайней мере, с полузащитниками в линию. Если выстроить хавбеков «ромбом», то Барриос окажется ближе всех к защите, левее и правее центра Вендел и Оздоев/Кузяев, а в позиции «десятки» Малком.

Может спасти и переход на 4-3-3 с Барриосом, Венделом и Оздоевым/Кузяевым в центре, Дзюбой на острие и блуждающими Малкомом и Азмуном. Так или иначе, это любопытная задачка для Семака. С одной стороны, Вендел — тот футболист, который способен сделать полузащиту «Зенита» более разнообразной, в то же время, это не готовый игрок в имеющуюся позицию, он не похож ни на кого в своей новой команде, ему нужно искать место на поле, пересматривая основные игровые принципы и нарушая действующие связи.

Проверка дисциплины в «Зените». Вендел — всадник без головы

После трансфера Вендела из Португалии поступают настораживающие мнения. Говорят, в «Спортинге» откупоривают бутылки с шампанским после продажи Вендела за очень хорошие деньги, потому что наравне с безусловным футбольным талантом бразилец остается весьма непростым человеком, а в 23 года его по-прежнему называют «необработанным алмазом» из-за проблем с дисциплиной — как тактической, так и корпоративной. Венделом аккуратно интересовались немецкие клубы и «Монако», но после скаутских отчетов они вышли из игры, а бразилец уехал в РПЛ .

Собственно, многие проступки Вендела стали достоянием общественности, как ни старался «Спортинг» фильтровать поступающую в прессу информацию, которая могла нанести урон бизнесу. Известно о систематических опозданиях футболиста на тренировки, внезапных исчезновениях из расположения клуба с последующим обнаружением в Бразилии и нелепыми объяснениями. Были и проблемы с властями, в частности, с автоинспекцией Португалии, а не далее как в октябре прошлого года Вендел слишком поздно вернулся из ресторана в расположение клуба накануне матча и почти на месяц был отстранен от главной команды. Очень часто проблемы таких футболистов только усугубляются. Сможет ли «Зенит» контролировать загулы новичка?