Роналду не включен в заявку «Ювентуса» на матч с киевским «Динамо» в ЛЧ

«Ювентус» опубликовал заявку на матч с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов.
В число заявленных игроков не попал форвард Криштиану Роналду, заразившийся коронавирусом.
Вратари: Войцех Щесны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон.
Защитники: Джорджо Кьеллини, Данило, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Мерих Демирал, Джанлука Фработта.
Полузащитники: Артур, Аарон Рэмзи, Федерико Кьеза, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Федерико Бернардески, Маноло Портанова, Деян Кулусевски.
Нападающие: Альваро Мората, Пауло Дибала.
Матч состоится 20 октября. Начало – в 19:55 по московскому времени.