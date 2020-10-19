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Роналду не включен в заявку «Ювентуса» на матч с киевским «Динамо» в ЛЧ

вчера, 22:44
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус19:55 Не начался

«Ювентус» опубликовал заявку на матч с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов.

В число заявленных игроков не попал форвард Криштиану Роналду, заразившийся коронавирусом.

Вратари: Войцех Щесны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон.

Защитники: Джорджо Кьеллини, Данило, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Мерих Демирал, Джанлука Фработта.

Полузащитники: Артур, Аарон Рэмзи, Федерико Кьеза, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Федерико Бернардески, Маноло Портанова, Деян Кулусевски.

Нападающие: Альваро Мората, Пауло Дибала.

Матч состоится 20 октября. Начало – в 19:55 по московскому времени.

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Все комментарии
Juve14
Juve14
сегодня в 00:19
Теперь и Динамо сольют, надеюсь хоть в этом матче Дибалу выпустят на поле, иначе шансов вообще нет
drug01
drug01
вчера в 23:36
Это для команды будет тяжело
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:46
У Кристины корона
офигенный
офигенный
вчера в 22:45
Это совсем офигеть
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