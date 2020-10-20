РПЛ выступила с заявлением о ситуации с коронавирусом в «Краснодаре»

РПЛ на своём сайте опубликовала заявление о ситуации в «Краснодаре». Тесты на коронавирус нападающего Евгения Маркова и полузащитника Реми Кабелла показали сомнительный результат.
Футбольный клуб «Краснодар» в соответствии с п. 1.2.3. Санитарного регламента РПЛ сезона-2020/2021 уведомил лигу, что по итогам проведённого тестирования на коронавирусную инфекцию у двух представителей клуба были выявлены условно-положительные результаты. Данные лица изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей, их тесты направлены в органы Роспотребнадзора на проверку.
Остальные представители «Краснодара» повторно прошли тестирование, которое у всех показало отрицательные результаты. Команда в настоящее время готовится к матчу Лиги чемпионов с «Ренном».
СМ рассчитывал на фору? теперь Спартак будет как красная тряпка для быков. перефразируя Клоппа: "СМ будет ждать удачу, как хорошая жена ждет мужа из тюрьмы"
СМ рассчитывал на фору? теперь Спартак будет как красная тряпка для быков. перефразируя Клоппа: "СМ будет ждать удачу, как хорошая жена ждет мужа из тюрьмы"
Скажут фас - будет корона
Не скажут, ни одного намека не будет
Скажут фас - будет корона
Не скажут, ни одного намека не будет