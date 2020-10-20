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РПЛ выступила с заявлением о ситуации с коронавирусом в «Краснодаре»

сегодня, 10:32
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар22:00 Не начался

РПЛ на своём сайте опубликовала заявление о ситуации в «Краснодаре». Тесты на коронавирус нападающего Евгения Маркова и полузащитника Реми Кабелла показали сомнительный результат.

Футбольный клуб «Краснодар» в соответствии с п. 1.2.3. Санитарного регламента РПЛ сезона-2020/2021 уведомил лигу, что по итогам проведённого тестирования на коронавирусную инфекцию у двух представителей клуба были выявлены условно-положительные результаты. Данные лица изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей, их тесты направлены в органы Роспотребнадзора на проверку.

Остальные представители «Краснодара» повторно прошли тестирование, которое у всех показало отрицательные результаты. Команда в настоящее время готовится к матчу Лиги чемпионов с «Ренном».

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Все комментарии
Justas Weiss7
Justas Weiss7
сегодня в 16:01
компетентное и грамотное уведомление.
СМ рассчитывал на фору? теперь Спартак будет как красная тряпка для быков. перефразируя Клоппа: "СМ будет ждать удачу, как хорошая жена ждет мужа из тюрьмы"
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 15:16
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 15:09
    Я думаю по составу быки не заметят этого укуса и успешно проведут матч с таллерантными французами.
    номер 12
    номер 12 ответ cska vperiod (раскрыть)
    сегодня в 14:04
    Так уже давно известно ведь, Кабелла и Марков
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 13:48
    Это на руку Ренну! Теперь их шансы обойти Краснадар в борьбе за путевку в ЛЕ возросли. Хотя французы и так были фаворитами матча.
    berda2003
    berda2003
    сегодня в 13:39
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 13:31
      Интересно, что за два представителя.
      Big krendel
      Big krendel
      сегодня в 12:51
      Главное не приостанавливать чемпионат
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      сегодня в 12:39
      У Краснодара очень хороший состав и потеря одного игрока основы никак не повлияет на победный настрой. Желаю Краснодару победы и заболевшим выздоровления
      brauning.86
      brauning.86
      сегодня в 12:32
      В Краснодаре корона напрямую зависит от Кондрата
      Скажут фас - будет корона
      Не скажут, ни одного намека не будет
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      сегодня в 12:28
      Не спать,проверяться!
      Союзник противников
      Союзник противников ответ КЭТиК (раскрыть)
      сегодня в 12:20
      Ты не знаешь,добрый человек,что там свои есть??? Так что кто кого заразит,наши-то не поехали!
      Союзник противников
      Союзник противников
      сегодня в 12:19
      Это только начало.Всех оцифровать,а реальный футбол закрыть навсегда,ибо коровий вирус-это навсегда.Мы,человеки, даже насморк не можем излечить,и веками шмыгали носами,но пёрлись на работу и футбол.
      Добряк
      Добряк ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      сегодня в 12:16
      Видимо джеки чаны в своих лабораториях...
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      сегодня в 11:51
      Вот же зараза какая ! Найти бы того ,кто её выпустил на волю !
      beefs
      beefs
      сегодня в 11:40
      надо же перед матчами ЛЧ...
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      сегодня в 11:28
      Этого еще не хватало.
      112910415
      112910415
      сегодня в 11:09
      на войне как на войне
      Анпилкин
      Анпилкин
      сегодня в 11:02
      Во Франции тоже не все гладко
      STVA 1
      STVA 1
      сегодня в 10:38
      Сводки с фронта однако. Главное чтобы больше не было.
      Faustello
      Faustello ответ КЭТиК (раскрыть)
      сегодня в 10:36
      Кудесники мяча из Краснодара могут заразить только любовью к футболу)))
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 10:33
      Плохо дело....скорее бы все закончилось
      КЭТиК
      КЭТиК
      сегодня в 10:32
      Поехали Ренн заражать.
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