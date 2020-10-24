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Лука Тони стал жертвой вооруженного ограбления

сегодня, 13:22

Чемпион мира в составе сборной Италии Лука Тони заявил, что стал жертвой вооруженного ограбления.

Видя, как распространяется эта история, я хотел бы подтвердить, что в четверг вечером я стал жертвой вооруженного ограбления.

Самое главное, что с моей семьей все в порядке, грабители не причинили нам вреда. Печально, что преступники забрали предметы, которые имели сентиментальную ценность для меня.

После ограбления приехала полиция, вероятно, ее вызвали соседи, которые с подозрением отнеслись к машине перед домом. Слежка ничего не заметила.

Я прошу уважения и конфиденциальности ко мне и моей семье в данный момент. Спасибо всем.

Напомним, что недавно защитника Яна Вертонгена также ограбили вооруженные люди.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:29
Наверно засветил лопатник!🤣😜
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 13:24, ред.
Часто футболистов грабят.
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