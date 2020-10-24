Лука Тони стал жертвой вооруженного ограбления

Чемпион мира в составе сборной Италии заявил, что стал жертвой вооруженного ограбления.

Видя, как распространяется эта история, я хотел бы подтвердить, что в четверг вечером я стал жертвой вооруженного ограбления.

Самое главное, что с моей семьей все в порядке, грабители не причинили нам вреда. Печально, что преступники забрали предметы, которые имели сентиментальную ценность для меня.

После ограбления приехала полиция, вероятно, ее вызвали соседи, которые с подозрением отнеслись к машине перед домом. Слежка ничего не заметила.

Я прошу уважения и конфиденциальности ко мне и моей семье в данный момент. Спасибо всем.