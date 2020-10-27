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Моуриньо: «За такой дуэт Сона и Кейна нужно благодарить и Почеттино»

сегодня, 05:53
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли0 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо после победы над «Бернли» (1:0) в матче 6-го тура АПЛ прокомментировал эффективность дуэта форвардов «шпор» Харри Кейна и Сон Хын-Мина.

Оба игрока одновременно поучаствовали в 29 голах в матчах АПЛ за всё время. Лучший результат только у дуэта Фрэнка Лэмпарда и Дидье Дрогба (36 голов).

Это взаимопонимание идёт ещё от эпохи Маурисио [Почеттино]. Не хочу забирать все заслуги себе. Давайте разделим их с Маурисио.

Кейн и Сон давно играют вместе. Пожалуй, раньше они действовали иначе, потому что сейчас Харри не всегда играет «девятку».

Что больше всего радует меня в них обоих, так это то, что они два топ-футболиста, а также близкие друзья. Они не завидуют друг другу, оба играют на команду.

Спасибо им, двум выдающимся игрокам и замечательным парням.

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Все комментарии
Анпилкин
Анпилкин
сегодня в 06:31
Дуэт отличный
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:25
Так и есть
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