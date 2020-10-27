Моуриньо: «За такой дуэт Сона и Кейна нужно благодарить и Почеттино»

Главный тренер «Тоттенхэма» после победы над «Бернли» (1:0) в матче 6-го тура АПЛ прокомментировал эффективность дуэта форвардов «шпор» и .

Оба игрока одновременно поучаствовали в 29 голах в матчах АПЛ за всё время. Лучший результат только у дуэта Фрэнка Лэмпарда и Дидье Дрогба (36 голов).

Это взаимопонимание идёт ещё от эпохи Маурисио [Почеттино]. Не хочу забирать все заслуги себе. Давайте разделим их с Маурисио.

Кейн и Сон давно играют вместе. Пожалуй, раньше они действовали иначе, потому что сейчас Харри не всегда играет «девятку».

Что больше всего радует меня в них обоих, так это то, что они два топ-футболиста, а также близкие друзья. Они не завидуют друг другу, оба играют на команду.

Спасибо им, двум выдающимся игрокам и замечательным парням.