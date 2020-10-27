Бартомеу: «Понимаю злость Месси. Но надеюсь, он продлит контракт»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал конфликт руководства с капитаном команды . Аргентинец ранее публично раскритиковал Совет директоров за то, что они не отпустили его в это межсезонье, а президент не сдержал своё обещание.

Злость — это даже хорошо. Это значит, что у Месси есть желание и амбиции. Пункт в контракте [о его досрочном расторжении в одностороннем порядке] имел дату истечения, и эта дата была пройдена. Мы все хотим, чтобы Месси завершил карьеру на «Камп Ноу».

Я понимаю, что он может быть зол из-за того, что не ушёл. Я пытался объяснить ему и его семье, что мы не можем его отпустить. В этом проекте Кумана Месси — ключевая фигура. Надеюсь, в будущем он скажет, что счастлив и что хотел бы продлить контракт с «Барселоной» и завершить здесь свою карьеру.