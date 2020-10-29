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Серхи Роберто: «Хотим, чтобы „Барселона“ доминировала на поле»

сегодня, 08:19
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал победу над «Ювентусом» в матче группового раунда Лиги чемпионов.

После домашнего поражения от «Реала» нам было необходимо взять очки в этом матче. Мы набрали шесть очков из шести, это очень важно. Разница была всего два мяча, но она могла бы быть и больше. Мы забили не все моменты, но все равно довольны. Главное — и дальше создавать эти моменты.

Мы хотим, чтобы «Барселона» доминировала на поле, владела мячом, хорошо защищалась, мы идем к этому. У нас новый тренер, мы будем постепенно улучшать свою игру.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:45
это просто соперник вам дал возможность)))а лучше вы не стал)))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 08:19
этого все всегда хотят
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