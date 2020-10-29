Серхи Роберто: «Хотим, чтобы „Барселона“ доминировала на поле»

Защитник «Барселоны» прокомментировал победу над «Ювентусом» в матче группового раунда Лиги чемпионов.

После домашнего поражения от «Реала» нам было необходимо взять очки в этом матче. Мы набрали шесть очков из шести, это очень важно. Разница была всего два мяча, но она могла бы быть и больше. Мы забили не все моменты, но все равно довольны. Главное — и дальше создавать эти моменты.

Мы хотим, чтобы «Барселона» доминировала на поле, владела мячом, хорошо защищалась, мы идем к этому. У нас новый тренер, мы будем постепенно улучшать свою игру.