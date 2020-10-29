Клеман: «У меня смешанные чувства. „Брюгге“ мог победить „Лацио“»

Наставник «Брюгге» подвёл итоги домашней встречи с «Лацио» (1:1) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я покидаю стадион со смешанными чувствами: довольный тем, что показали мои игроки, но также разочарованный тем, что мы могли выиграть этот матч. Тот момент, когда нам не хватило немного опыта, чтобы победить такую качественную команду, как «Лацио».

Мы были готовы к этому матчу. Мы посмотрели все игры «Лацио», но в защите нам немного не хватило. С учётом всего сказанного, это была лучшая игра моей команды в Лиге чемпионов за два года работы в «Брюгге».