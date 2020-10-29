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Клеман: «У меня смешанные чувства. „Брюгге“ мог победить „Лацио“»

сегодня, 07:53
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Наставник «Брюгге» Филипп Клеман подвёл итоги домашней встречи с «Лацио» (1:1) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я покидаю стадион со смешанными чувствами: довольный тем, что показали мои игроки, но также разочарованный тем, что мы могли выиграть этот матч. Тот момент, когда нам не хватило немного опыта, чтобы победить такую качественную команду, как «Лацио».

Мы были готовы к этому матчу. Мы посмотрели все игры «Лацио», но в защите нам немного не хватило. С учётом всего сказанного, это была лучшая игра моей команды в Лиге чемпионов за два года работы в «Брюгге».

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Все комментарии
Big krendel
Big krendel
сегодня в 08:35
Одинаковые по силе команды. Результат на табло.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:18
Хороший результат!
beefs
beefs
сегодня в 08:16
Мог но не победил...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:11
Не смог значит
shlomo
shlomo
сегодня в 07:55
Мог, но не победил....за мог 3 очка не дают...
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