Луческу: «„Динамо“ играло лучше „Ференцвароша“ и заслуживало победы»

Главный тренер киевского «Динамо» подвёл итоги ничейного матча с «Ференцварошем» (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы провели очень хороший первый тайм. Во второй половине встречи не реализовали несколько подходов к воротам. Были хорошие выходы три в два, четыре в три. Но мы неправильно принимали решения. Пытались обыграть соперников за счёт индивидуальных качеств, тогда как нужно было отдать пас . К сожалению, свои шансы мы не реализовали и не забили третий мяч. мы доминировали, однако получили первый гол в свои ворота. После этого соперник почувствовал кураж и начал больше атаковать.

При втором пропущенном голе мне показалось, что был фол в атаке. Непонятно, как соперник забил. Нужно пересмотреть этот момент, чтобы дать общую оценку. Жаль потерянных очков. Мы играли лучше и заслуживали победы. Не смогли выиграть матч, в котором доминировали, из-за ошибок в обороне и в атаке, о которых я говорил. Однако мы взяли очко. Есть ещё домашняя игра. Двигаемся дальше.

Конечно, мы не собираемся сдаваться, хотя в компании с «Барселоной» и «Ювентусом» играть очень сложно. Наша задача — продолжить свой путь и играть весной в еврокубках.