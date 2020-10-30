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Червиченко: «„Зенит“ в глубоком кризисе и, кажется, ещё не достиг дна»

сегодня, 05:22
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит01.11.2020 в 14:00 Не начался

Экс-президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко в преддверии матча подмосковного клуба с «Зенитом» в 13-м туре РПЛ поделился мнением о нынешнем состоянии «сине-бело-голубых».

Сейчас «Зенит» в глубоком кризисе и, мне кажется, ещё не достиг дна. Поэтому я не исключаю, что в ближайшие два-три тура команда окончательно отвалится от борьбы за чемпионство, оставив это «Спартаку» и ЦСКА. А «Химки» уже проявили себя злой и кусачей командой. Они провалили старт сезона, но с приходом Черевченко и подписанием контракта с Денисом Глушаковым стали довольно опасным коллективом. Возможно, сейчас и «Зенит» уедет от них с недобором очков.

В прошлом туре «Химки» на выезде обыграли «Ростов» (2:0).

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beefs
beefs
сегодня в 06:34
У нас всякое бывает...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:13
Червь везде свои 5 коп сунет)
Gahi
Gahi
сегодня в 05:31
Во всех ситуациях есть выход. Удачи
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