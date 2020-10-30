Гаттузо: «Побороться за Скудетто? Мы хотим вернуться в ЛЧ, а там посмотрим»

Главный тренер «Наполи» прокомментировал выездную победу над «Реалом Сосьедад» (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы и высказался о перспективах своей команды в чемпионате Италии.

Думаю, что в этом матче на кону была половина наших шансов на выход из группу, поскольку мы усложнили себе жизнь, проиграв « АЗ Алкмару».

Эта победа вовсе не далась легко. «Реал Сосьедад» обычно играет в ультра-атакующий футбол, но они изменили подход, чтобы усложнить нам задачу. Они действовали в более оборонительном плане и расстроили наши планы.

Должен похвалить моих игроков, они очень яро боролись, придерживались тактики и не расслаблялись ни на секунду. Единственное, чего нам не хватало — немного качества.

Чувствую ли я, что в моём распоряжении есть команда, которая может выиграть Скудетто? Может, да, а может, нет. Я не знаю. Я чувствую, что у меня есть команда, которая очень старается и мотивирована. Мне понравилась наша игра сегодня. Но для того, чтобы стать по-настоящему выдающейся командой, мы должны сохранять тот же менталитет даже после 4-5 изменений в составе. Я хочу, чтобы мы больше и качественнее атаковали в подобных матчах.