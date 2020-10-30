Денисов опроверг информацию, что он может получить работу в «Зените»

Бывший российский футболист Игорь Денисов прокомментировал информацию, что он может стать тренером академии «Зенита».
Для информации, я уже давно живу со всей семьей в Москве, дети ходят тут в школу. Уже только по этой причине никакая работа в Питере для меня не актуальна.
А ведь на руках носили и целовать в ....,готовы были...))
А ведь на руках носили и целовать в ....,готовы были...))
Дети уж давно московский язык выучили...в школу там ходят...
Игорь с "Зенитом" попрощался уж 7 лет назад....а его всё в Питер журналисты отправляют...)))
Если на Кержакова и Аршавина у клуба есть свои планы так они и на слуху....
Один на "курсах повышения квалификации"....тренерствует....
Другой готовиться к вступлению в должность....
Дети уж давно московский язык выучили...в школу там ходят...
Игорь с "Зенитом" попрощался уж 7 лет назад....а его всё в Питер журналисты отправляют...)))
Если на Кержакова и Аршавина у клуба есть свои планы так они и на слуху....
Один на "курсах повышения квалификации"....тренерствует....
Другой готовиться к вступлению в должность....