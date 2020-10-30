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Денисов опроверг информацию, что он может получить работу в «Зените»

сегодня, 13:13

Бывший российский футболист Игорь Денисов прокомментировал информацию, что он может стать тренером академии «Зенита».

Для информации, я уже давно живу со всей семьей в Москве, дети ходят тут в школу. Уже только по этой причине никакая работа в Питере для меня не актуальна.

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rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 13:42
Эх Вираж,Вираж,как же так,ваше все и променял Питер на Москву?)))
А ведь на руках носили и целовать в ....,готовы были...))
Big krendel
Big krendel
сегодня в 13:33
Деньгисова Зенит на пушечный выстрел не подпустит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:25, ред.
Понятно дело...
Дети уж давно московский язык выучили...в школу там ходят...
Игорь с "Зенитом" попрощался уж 7 лет назад....а его всё в Питер журналисты отправляют...)))

Если на Кержакова и Аршавина у клуба есть свои планы так они и на слуху....
Один на "курсах повышения квалификации"....тренерствует....
Другой готовиться к вступлению в должность....
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 13:16
зависит смотря кем
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:14
Это утка,кому он нужэн,
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