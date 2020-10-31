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Моуриньо хочет приобрести Иско в «Тоттенхэм»

сегодня, 10:04

«Тоттенхэм» может провернуть громкий трансфер следующим летом.

Как сообщается, главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо собирается убедить президента лондонского клуба Дэниела Леви потратить большие деньги в летнее трансферное окно. Португальский специалист считает, что «Тоттенхэм» может добиться успехов только в том случае, если команда будет делать дорогие приобретения.

«Шпоры» уже арендовали вингера «Реала» Гарета Бэйла, однако вопрос о полноценном трансфере валлийца всё ещё остается открытым. Выкуп прав на Бэйла будет зависеть от выступлений игрока, этот трансфер не является приоритетным для Моуриньо. Жозе заинтересован в покупке другого футболиста «Реала» — Иско. Испанский полузащитник не получает желаемое количество игрового времени и готов уйти из мадридского клуба. Этой ситуацией может воспользоваться «Тоттенхэм».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 11:14
Именно Тоттенхэму и Наполи надо ставить оооочень большую цену, из-за их наглых владельцев!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:43
А сам Иско хочет?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:34
Тоттенхэм решил потратить много денег.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:25
нет результата))) пора тренера менять)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:07
И опять скажет, что ему больно когда Алли не играет?)
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 10:04
если хочет, то приобретёт
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