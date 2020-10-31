Моуриньо хочет приобрести Иско в «Тоттенхэм»

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сегодня, 10:04

«Тоттенхэм» может провернуть громкий трансфер следующим летом.

Как сообщается, главный тренер «шпор» собирается убедить президента лондонского клуба Дэниела Леви потратить большие деньги в летнее трансферное окно. Португальский специалист считает, что «Тоттенхэм» может добиться успехов только в том случае, если команда будет делать дорогие приобретения.

«Шпоры» уже арендовали вингера «Реала» , однако вопрос о полноценном трансфере валлийца всё ещё остается открытым. Выкуп прав на Бэйла будет зависеть от выступлений игрока, этот трансфер не является приоритетным для Моуриньо. Жозе заинтересован в покупке другого футболиста «Реала» — Иско. Испанский полузащитник не получает желаемое количество игрового времени и готов уйти из мадридского клуба. Этой ситуацией может воспользоваться «Тоттенхэм».