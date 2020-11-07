Каррагер назвал двух главных претендентов на титул АПЛ в этом сезоне

Бывший защитник «Ливерпуль» считает, что только два клуба смогут побороться за чемпионство в АПЛ в нынешнем сезоне.

Я до сих пор не могу представить себе, что какой-то другой клуб выиграет АПЛ , кроме «Ливерпуля» или «Манчестер Сити». Я знаю, что «Тоттенхэм» очень хорошо стартовал, я надеюсь, что у них будет отличный сезон и появятся другие претенденты на титул, но я просто не вижу, чтобы кто-нибудь ещё смог конкурировать с «Ливерпулем» или «Манчестер Сити».