Каррагер назвал двух главных претендентов на титул АПЛ в этом сезоне

Бывший защитник «Ливерпуль» Джейми Каррагер считает, что только два клуба смогут побороться за чемпионство в АПЛ в нынешнем сезоне.
Я до сих пор не могу представить себе, что какой-то другой клуб выиграет АПЛ, кроме «Ливерпуля» или «Манчестер Сити». Я знаю, что «Тоттенхэм» очень хорошо стартовал, я надеюсь, что у них будет отличный сезон и появятся другие претенденты на титул, но я просто не вижу, чтобы кто-нибудь ещё смог конкурировать с «Ливерпулем» или «Манчестер Сити».
Несомненно, я бы поставил на «Ливерпуль», но я не буду этого делать из-за травмы Вирджила ван Дейка, который не только один из лучших игроков «красных», но и один из лучших игроков АПЛ. Я думаю, что если бы что-то подобное случилось с Кевином Де Брюйне, который является лидером «Манчестер Сити», мы бы сказали то же самое. Но это делает гонку за титул более интересной.
Напомним, что завтра «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» в рамках 8-го тура АПЛ.