Ибрагимович побил рекорд Шевченко

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович установил рекорд. В матче 7-го тура Серии А против «Вероны» гол форварда помог «россонери» не проиграть.
39-летний футболист стал первым игроком «Милана», которому удалось забить гол в семи играх подряд. По этому показателю швед превзошел Андрея Шевченко, который в 2001 году отличился в шести играх кряду.
один год (да по сути его начало) не задался, вы уже раскрылились
по факту же месси и без голов делает многое, чего не скажешь о нырялду
один год (да по сути его начало) не задался, вы уже раскрылились
по факту же месси и без голов делает многое, чего не скажешь о нырялду
Уникальный футболист, лидер во всех клубах где играл, даже в барсе если посчитать время на поле и голы то показатель высок
Уникальный футболист, лидер во всех клубах где играл, даже в барсе если посчитать время на поле и голы то показатель высок
Неплохо)
Неплохо)
Которы́й кроме как с пенок толком и не забивает.
Которы́й кроме как с пенок толком и не забивает.
гений, не то, что бесполезный дельфин из юве
гений, не то, что бесполезный дельфин из юве