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Ибрагимович побил рекорд Шевченко

сегодня, 09:32
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 2Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаМатч завершен

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович установил рекорд. В матче 7-го тура Серии А против «Вероны» гол форварда помог «россонери» не проиграть.

39-летний футболист стал первым игроком «Милана», которому удалось забить гол в семи играх подряд. По этому показателю швед превзошел Андрея Шевченко, который в 2001 году отличился в шести играх кряду.

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ОПС
ОПС
сегодня в 11:51
Молодец! Так держать и дальше.
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 11:34
характер конечно)
Killofwrath
Killofwrath ответ feris1 (раскрыть)
сегодня в 11:33
роналду из года в год проигрывает в бомбардирах месси)
один год (да по сути его начало) не задался, вы уже раскрылились
по факту же месси и без голов делает многое, чего не скажешь о нырялду
juvenale
juvenale
сегодня в 11:32
интересно а сколько Шевченко пеналей пробил ?
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 11:13
До сих пор не понимаю как он не получил ни одного зм
Уникальный футболист, лидер во всех клубах где играл, даже в барсе если посчитать время на поле и голы то показатель высок
Azu-Killah37
Azu-Killah37
сегодня в 11:04
Старый Ибра побил рекорд молодого Шевы)
Неплохо)
feris1
feris1 ответ Killofwrath (раскрыть)
сегодня в 10:40, ред.
По моему бесполезный ваш гном из каталонского балета.
Которы́й кроме как с пенок толком и не забивает.
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 10:12
и это в 39 )
гений, не то, что бесполезный дельфин из юве
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:56
Ибра бьёт рекорды как щёлкает орешки.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:41
Есть шанс стать абсолютно лучшим.
Mekail
Mekail
сегодня в 09:40
Каждый рекорд когда то будет побит
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