Ибрагимович побил рекорд Шевченко

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сегодня, 09:32

Нападающий «Милана» установил рекорд. В матче 7-го тура Серии А против «Вероны» гол форварда помог «россонери» не проиграть.

39-летний футболист стал первым игроком «Милана», которому удалось забить гол в семи играх подряд. По этому показателю швед превзошел , который в 2001 году отличился в шести играх кряду.