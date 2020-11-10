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Игрок «Рубина» Абильдгор впервые вызван в сборную Дании

сегодня, 14:07

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что полузащитник Оливер Абильдгор впервые вызван в сборную Дании.

11 ноября датчане проведут товарищеский матч со Швецией, а затем проведут две встречи в Лиге Наций, с Исландией 15 ноября и Бельгией 18 ноября.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:44
видать совсем там плохи дела))))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:20
Поздравляем.В очередной раз опровергнуто любимое утверждение,что из РПЛ в сборные никто никогда не попадает.Приятно,что это-игрок на вырост,а не стандартный вариант Газпрома-катящаяся по наклонной дорогостоящая звезда.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:15
Раз и вызовут,и больше не станут!
Mangur
Mangur
сегодня в 14:14
Удачного дебюта ему
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:14
Надо посмотреть на игрока.
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