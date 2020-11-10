Игрок «Рубина» Абильдгор впервые вызван в сборную Дании

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что полузащитник Оливер Абильдгор впервые вызван в сборную Дании.
11 ноября датчане проведут товарищеский матч со Швецией, а затем проведут две встречи в Лиге Наций, с Исландией 15 ноября и Бельгией 18 ноября.
⚡️⚡️⚡️— «Рубин» Казань (@fcrk) November 10, 2020
🇩🇰 Оливер Абильдгор впервые вызван в сборную Дании!
24-летний полузащитник Оливер Абильдгор впервые вызван в национальную сборную Дании. Оливер готовится к домашнему товарищескому матчу со Швецией, который пройдет уже 11 ноября. pic.twitter.com/8D9SsFQ6Ar