Игрок «Рубина» Абильдгор впервые вызван в сборную Дании

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сегодня, 14:07

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что полузащитник впервые вызван в сборную Дании.

11 ноября датчане проведут товарищеский матч со Швецией, а затем проведут две встречи в Лиге Наций, с Исландией 15 ноября и Бельгией 18 ноября.