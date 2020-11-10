Страсти по Погба. Поль несчастлив в МЮ и мечтает играть за «Реал»

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сегодня, 12:02

«Соккер.ру» — о чемпионе мира, который потерял вкус к футболу в команде Оле-Гуннара Сульшера.

Погба 27 лет — подходящее время, чтобы показывать лучший футбол в карьере. В 23 года француз стал самым дорогим футболистом планеты и на протяжении года носил этот титул, пока ПСЖ не осуществил сумасшедший трансфер Неймара. В 25 лет Поль выиграл чемпионат мира в составе сборной Франции. Погба называли талантливейшим полузащитником в мире и прочили великую карьеру, но сейчас очевидно, что эту карьеру нужно спасать, пока не поздно.

В сезоне 2019/20 Поль сыграл всего лишь 1204 минуты в АПЛ . В пересчете на полные матчи получается всего лишь 13 штук, то есть две трети чемпионата прошли мимо Погба. Да, были проблемы с лодыжкой, но ведь и возвращение в состав «Манчестер Юнайтед» потенциального лидера команды не получилось триумфальным. Сульшер не смог заинтересовать Погба, не смог найти достойную роль для сильного футболиста, а сейчас тренер и вовсе предпочитает бежать от проблем, оставляя Поля на скамейке. Гари Невилл считает эту ситуацию позорной:

Я все еще думаю, что это абсолютно позорно, что Погба не может попасть в состав. Для того чтобы «Юнайтед» выиграл Премьер-Лигу, был успешным и играл в том стиле футбола, который хочет видеть Сульшер, должен играть Погба.

Гари прав во всем, кроме фразы про «стиль, который хочет видеть Сульшер». Это подмена понятий, потому что Невилл имеет в виду игру, которую желает видеть он сам и другие болельщики МЮ . Чего хочет норвежец, никто толком не понимает. Иногда «красные дьяволы» под руководством Оле-Гуннара лучше подстраиваются под локальные обстоятельства, иногда хуже — на выходе получается соответствующий результат. Но нельзя сказать, что «Манчестер Юнайтед» Сульшера движется в каком-то определенном направлении. Этого нет.

Также на примере Погба мы выяснили, что норвежский специалист может добиваться отдачи от молодежи и прилежных футболистов, но ему сложно конвертировать большой талант в пользу для команды, если этот талант скрыт за сложной личностью. Очевидно, Поль — непростой парень, и яркие прически он делает, чтобы тараканам в голове жилось веселее, но больших тренеров отличает умение найти подход к харизматикам, парням со странностями и самовлюбленным.

Сульшер предпочитает окружить себя комфортными подопечными, а на примере Поля Погба мы видим, как он избегает сложностей. Французский полузащитник не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» в 5 из 7 последних встреч, а предпосылок к изменению статуса-кво Поля на «Олд Траффорд» не видно. Пусть положение Сульшера остается шатким, это уже стабильная шаткость: Оле-Гуннар на протяжении всей своей тренерской карьеры в Манчестере балансирует где-то на грани отставки, но не переступает ее.

Впрочем, отчасти приближают уход Сульшера не только неудовлетворительные результаты, но и вызывающий недоумение менеджмент. Вот уже и авторитетные коллеги косвенно осуждают тренера МЮ . К примеру, высказался один из заинтересованных в судьбе Поля Погба, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам:

Погба получает мало игровой практики. Он находится не в самой приятной ситуации со своим клубом: Поль не может быть доволен ни количеством игрового времени, ни своей ролью. Это не лучшее время в карьере Погба: у него были травмы, он довольно сильно пострадал в сентябре, когда сдал положительный тест на коронавирус. Впрочем, в прошлом месяце Поль провел хорошую игру за сборную Франции, он хорошо поработал над возвращением физической формы и тонуса. У меня нет с ним проблем, но сейчас нельзя сказать, что Погба счастлив в «Манчестер Юнайтед».

Дидье Дешам высказался достаточно внятно, хотя не упомянул своего коллегу Сульшера прямо, подвесил в воздухе вопрос. У тренера сборной Франции точно не будет проблем с тем, чтобы мотивировать Погба на матчи с Португалией и Швецией, а за закрытыми дверями Дешам может не только обрисовать ситуацию вокруг Поля в общих чертах, но и дать ему вполне внятный совет: пора сменить клуб, чтобы окончательно не зачахнуть.

Конечно, вы можете возразить, что у Погба неправильные отношения не с клубом «Манчестер Юнайтед», а с главным тренером Оле-Гуннаром Сульшером, но кажется, что Поль так привык быть несчастным на «Олд Траффорд», что даже уход норвежца ничего не изменит в одночасье. Разве что придет тренер, которого француз знает и уважает. Тот, кто даст Погба снова почувствовать себя топ-футболистом и сделает его счастливым.

Таких кандидатов двое. Первый — Массимилиано Аллегри. Итальянец работал с Полем в «Ювентусе», между игроком и тренером сложились хорошие отношения, Аллегри даже играл с Погба в баскетбол, чтобы быть на одной волне со строптивой звездой. Второй — Зинедин Зидан, у которого не все получается в «Реале». За его судьбой внимательно следят многие топ-клубы. Впрочем, Зизу и Погба скорее объединят усилия в Мадриде, нежели в Манчестере.

Зидан не первый год вынашивает идею приглашения Поля в «Королевский клуб», в конце сезона наверняка откроется вакансия в полузащите — Луке Модричу уже 35 лет. В то же время, сам Поль Погба месяц назад без обиняков заявил:

Да, это моя мечта. Думаю, что все футболисты хотели бы играть за «Реал». Но сейчас все мои мысли связаны с МЮ .

Известно, что Погба и Зидан хорошо общаются, у них было несколько неформальных встреч, после которых оба француза оставались довольны. Может быть, вы этого еще не замечаете, но Поль Погба уже движется в направлении «Реала». И если этот переход будущим летом состоится, то выиграют все — оба великих клуба и сильный футболист.