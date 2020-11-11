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Ледяхов: «„Спартак“ и „Динамо“ — великолепная пара»

сегодня, 08:16
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак20.02.2021 в 12:00 Не начался

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов рад, что москвичи сыграют с «Динамо» в Кубке России.

Великолепная пара. Это кубковая игра: кто будет лучше готов в данный конкретный момент, тот и пройдет дальше. То, что это две команды из Москвы, исторические соперники, безусловно, наложит дополнительный отпечаток. Это еще одна мотивация для футболистов.

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Все комментарии
санек002
санек002
сегодня в 10:41
пара должна быть в финале!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:37
Если бы игра была сейчас, то динамо вынесло бы хряков легко и непринуждённо, а что будет в феврале никто не знает
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 10:17
Надо учитывать что Влашич зимой может ласты нарезать с нашего пешеходного чемпа , который он перерос уже и тогда шансы коней упадут до тех же 10 %!Хотя мне бы не хотелось чтобы он покидал наш чемп зимой а уж болелам тем более!Если будет хорошее предложение устраивающее Гинера, то он его продаст!
sv_1969
sv_1969 ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 10:13
Скорую в студию)))
stanichnik
stanichnik ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
сегодня в 09:55
Доброго Здоровья, Шмель!
После зимней паузы все команды "темные лошадки", плюс возможные трансферы могут серьёзно поменять расклад сил в командах.
Footbolista
Footbolista ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 09:31
Вот и я о том же)...
VAN ARM
VAN ARM ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 09:31
время покажет))гадать нет смысла))) мяч он круглый а фарт непостоянен)))
VAN ARM
VAN ARM ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 09:28
да нет, с 1911 года)))))))))))))
Ростов-Уфа-Химки
Ростов-Уфа-Химки
сегодня в 09:27
Шестое и седьмое место их истинный уровень.
Antikony
Antikony
сегодня в 09:25
Обычно, даже квалификацию в ЛЕ пройти не могут.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 09:22
Смотрю кони себя уже чемпионами видят)...жду фиаско в ближайших турах...нельзя так бездумно пиариться...
Свиноконь
Свиноконь
сегодня в 09:21
Тогда и Ледяхов великолепный тренер.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:19
Можно уже сейчас сказать, что спартак повержен.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:15
Предположу, что Спартак, будет бороться за трофей. В чемпионате по крайней мере два сильных конкурента в лице обозленного "Зенита" со скандальным экс-капитаном и "ЦСКА" с Влашичем, Фернандесом, Акинфеевым и молодой и точно талантливой порослью. Поэтому шансы выиграть Чемпионат "Спартаком" оцениваю не более 10%. А трофей "Спартаку" и Тедеску , а также мощной фанатской базе нужен как воздух.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:15
Впереди ещё несколько туров чемпионата. Они покажут, способны народные пройти в Европу или нет. Кста, по итогам этого года в ЛЧ и квалификации попадут лишь 4 клуба плюс обладатель КР (или его заменитель с пятого места, чего я не понимаю и не одобряю)...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:12
Тут поддавков и вторых составов не будет.
ALEX26659
ALEX26659
сегодня в 09:11
в зените тоже великолепная пара - азмун и дзюба
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:10
Это центральный матч 1/8.
sv_1969
sv_1969 ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 09:09
Главное вы в порядке... Пафоса хоть отбавляй. Давно ли)))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 09:06
Судя по последним играм Динамо явный фаворит.
VAN ARM
VAN ARM ответ Давайте думать (раскрыть)
сегодня в 08:51
думается всё наоборот))будут цепляться за кубок так как в чемпе в кубки попасть надежд немного)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:49
хорошая должна получится игра))удачи динамикам))
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:46
Главное решить кому он нужен
Дикий мужчина
Дикий мужчина
сегодня в 08:30
Пара середняков, гыгы.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 08:23
Думаю Спартак будет сливать кубок и все силы на чемпионат. Сливать конечно не так откравенно, как Зенит 7-1 Урал( такое кино не скоро увидим с дешевыми актерами) но и играть будут в пол силы.
Хочу ошибаться и увидеть эпичное противостояние на поле, что б была заруба, но.....???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:19
Буду смотреть игру!
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