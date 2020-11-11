Ледяхов: «„Спартак“ и „Динамо“ — великолепная пара»

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов рад, что москвичи сыграют с «Динамо» в Кубке России.
Великолепная пара. Это кубковая игра: кто будет лучше готов в данный конкретный момент, тот и пройдет дальше. То, что это две команды из Москвы, исторические соперники, безусловно, наложит дополнительный отпечаток. Это еще одна мотивация для футболистов.
После зимней паузы все команды "темные лошадки", плюс возможные трансферы могут серьёзно поменять расклад сил в командах.
После зимней паузы все команды "темные лошадки", плюс возможные трансферы могут серьёзно поменять расклад сил в командах.
Хочу ошибаться и увидеть эпичное противостояние на поле, что б была заруба, но.....???
Хочу ошибаться и увидеть эпичное противостояние на поле, что б была заруба, но.....???