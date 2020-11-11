Ледяхов: «„Спартак“ и „Динамо“ — великолепная пара»

Бывший игрок «Спартака» рад, что москвичи сыграют с «Динамо» в Кубке России.

Великолепная пара. Это кубковая игра: кто будет лучше готов в данный конкретный момент, тот и пройдет дальше. То, что это две команды из Москвы, исторические соперники, безусловно, наложит дополнительный отпечаток. Это еще одна мотивация для футболистов.