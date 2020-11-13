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В «Спартаке» сменится глава селекционного отдела

сегодня, 17:29

Глава селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов покинет свой пост.

Причина данного ухода не сообщается. Акавов пришел в «Спартак» в августе текущего года, сменив Антона Чистякова.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:50
Слабый отдел, пусть меняют
viv
viv ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 20:36
Неправда испытательный срок у него прошел, он увольняется по собственному желанию, так как понял надо бежать с тонущего корабля.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 18:39
Это при Цорне было хлебное место ,а при этой экономке, Газизове Аваков с голоду пух . Вот и свалил ! )))
Байкал-38.
Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 18:35
Так там не понятно кто рулит и кто кого находит. Вроде на самом деле там Зарема всем рулит. Типа понравился мальчик, всё в команде. Главное, что бы папик денег давал, а там ума и не надо.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 18:35
Так Газизов экономит на всём . Он наверно и в туалет когда ходит ,ходит наполовину ! ))))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 18:07
Теневые боссы Спартака армяне а этот по ходу азер вот и выкинули
makkie
makkie
сегодня в 18:06
Не прошёл испытательный срок, так что уйдет без компенсации.
Зачем вообще стажёров набирать? Неужели нельзя пригласить опытного и матёрого селекционера, чтобы он сходу дал результат?

Шамиль, судя по всему, ищет не там и не того уровня - поэтому нужен знающий трансферную кухню человек. А привозить Мозесов - много ума не надо!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:03
Ротация в руководстве уже явно переплюнула ротацию на футбольном поле.
Alhunah
Alhunah
сегодня в 17:59
ой а чо это, недавно же только брали со словами вот сейчас то попрёт
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:49
неужели Арсен Аваков на Украину отозвал?
волгодон 2
волгодон 2 ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
сегодня в 17:48, ред.
Вероятнее,что традиционные подходы к селекционному процессу,применяемые Акавовым, неспособны обеспечить конкурентоспособность отечественных "животных" на мировом рынке. Здесь требуется сторонники дискретной селекции,ориентируемой на африканские породы)
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
сегодня в 17:46
ну и??? Федун наймет в селекционный отдел спецов из Аякса-Бенфики-Порту?
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 17:40
Сам подоил федуна - дай другому
nubom
nubom
сегодня в 17:39
Видно куда-то с Гамулой намылились...
shlomo
shlomo
сегодня в 17:31
Посмотрим, что эти изменения принесут
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:31
Недолго продержался на хлебном месте.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 17:31
Надеюсь, агрономы будут квалифицированные в песочнице у Спартака
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