«Барселона» — середняк Ла Лиги. Печальный миг или новая реальность?

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сегодня, 12:14

«Соккер.ру» констатирует, что игровые проблемы «Барсы» не ушли вместе с Бартомеу.

На неделе состоялось долгожданное и радостное для лидеров «Барселоны» событие: Хосеп Бартомеу покинул президентское кресло. Признаться, ожидал, что команда отреагирует на уход одиозного босса, в чей список грехов входит, в частности, заказ травли футболистов в социальных сетях. Для Пике, Бускетса и Месси избавление «Барселоны» от Бартомеу — это победа над злейшим врагом, после такого вырастают крылья, и ноги бегут вдвое быстрее.

«Барселона», жива ли ты?

Увы, ничего подобного в матче с «Алавесом» не наблюдалось, хотя для победы над соперником такого уровня команде ранга «Барселоны» достаточно выйти на поле с хорошими эмоциями. Вместо этого каталонцы дарят «Алавесу» преимущество в счете в первом тайме (постарались Пике и Нето), а в ответ сочиняют только гол Антуана Гризманна. И это при условии, что последние полчаса «Барселона» провела в большинстве после удаления Хоты.

Можно кивать в сторону статистики и утверждать, что команда Рональда Кумана просто не повезло, ведь «сине-гранатовые» владели мячом в четыре (!) раза больше — 80% на 20%, а по ударам перестреляли «Алавес» в шесть раз — 25 (9) против 4 (3). Но если вы смотрели игру, то согласитесь, что «Барселона» выглядела не живым футбольным организмом, а заведенной игрушкой с такими, знаете, странно вращающимися пластмассовыми глазами. Странное и неприятное зрелище, команда без духа и страсти.

Куман повторил старт ван Гала. Повторит и его судьбу?

Весьма непривычно видеть «Барселону» на 12-м месте, и пусть чемпионат Испании стартовал недавно, а команды сыграли разное количество матчей, результаты команды Кумана выглядят удручающе сами по себе: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения. Что характерно, после крупных побед над «Вильярреалом» и «Сельтой» в двух стартовых турах «Барса» создала уже четырехматчевую безвыигрышную серию: ничья с «Севильей», поражение от «Хетафе», фиаско в Эль Класико и еще одна ничья с «Алавесом».

Таким образом, «Барселоне» удалось набрать 8 из 18 возможных очков, а по потерянным каталонцы отстают от «Реала» на 5 баллов, а от «Атлетико» — на все 6. В последний раз «Блаугранас» стартовали так плохо в чемпионате Испании 18 лет назад, когда главным тренером был другой голландский специалист, Луи ван Гал. В сезоне 2002/03 после шести матчей у «Барсы» были те же 8 очков и место в нижней части турнирной таблицы.

Напомнить, чем закончилось в тот раз? Луи ван Гал был уволен в середине того сезона, «Барселона» встречала экватор чемпионата на 15-й строчке, у команды было 6 побед и 9 поражений, а до зоны вылета — 2 очка. Пришедший в качестве временщика Радомир Антич сумел вытащить «Барселону» из болота и поднял команду на более или менее приличную шестую строчку, а летом 2003-го пришел Франк Райкард, сумевший сделать «Барсу» снова великой.

Куман — фигура Бартомеу. При нем не станет лучше?

В первую очередь, Рональд Куман не подходит на роль тренера «Барселоны» по профессиональным качествам. Все, что делает голландец — имитация бурной деятельности, не имеющая отношения к решению наболевших вопросов и реальных игровых проблем. Голландец может «подвигать фишки», сделать парочку громких заявлений, но он не сумел заставить команду, в частности, ее лидеров поверить в свой проект.

Впрочем, мог ли оказаться у руля «Барселоны» другой тренер во времена позднего Бартомеу? Куман ведь договаривался с экс-президентом, который организовывал буллинг футболистов в информационном пространстве и загнал клуб в финансовую яму. Тренер с амбициями и достоинством вряд ли согласился бы на такую работу, но Куман ради «Барселоны» бросил сборную Нидерландов. Да, возможно, это его мечта, но на условия исполнения тоже нужно смотреть.

В то же время, не спешите «казнить» Кумана. Предположу, что он еще подержится за руль «Барселоны», потому что его притягивающая всяческий негатив фигура устраивает временное правительство. Исполняющий обязанности президента Карлес Тускетс вынужден заниматься экономикой, спортивный результат сейчас не является приоритетом для «Барсы», так что Куман продолжит издеваться над футболистами и болельщиками. Возможно, вплоть до президентских выборов в следующем году.

«Барселоне» действительно светит статус середняка?

Не исключено. Но не из-за Кумана, а из-за Бартомеу и его наследства. Даже под руководством Рональда или какого-нибудь тренера из системы клуба, если голландец окончательно завалит свою работу, «Барселона» будет держаться в Ла Лиге на плаву и займет место в тройке-четверке за счет класса игроков. Но есть и не столь радужный прогноз относительно долгосрочных перспектив.

Чистый дол клуба — почти полмиллиарда евро, и он продолжает расти. Карлес Тускетс пытается договориться о сокращении окладов с футболистами и другими сотрудниками, но это лишь даст небольшую отсрочку, а не решит проблему. Бартомеу ушел, заминировав «Барселону» после себя. Взрыва не миновать, а какими будут последствия — зависит от руководителей, который предстоит вести большой футбольный корабль сквозь кризисы.

«Барса» в нынешнем виде доживает, вероятно, свой последний сезон. В 2021 году новый президент должен будет перезапустить проект, с точки зрения спортивных результатов это будет непростой период. Есть пример итальянских грандов — «Милана» и «Интера», которые несколько лет провели в зоне серости. Такое будущее открыто и для «Барселоны», более того, на сегодняшний день оно наиболее реально.