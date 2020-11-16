Португалия и Англия потеряли очки. Итоги 5-го тура Лиги Наций

Закончились все матчи 5-го тура Лиги Наций.
«Сан-Марино» — «Гибралтар» 0:0
«Мальта» — «Андорра» 3:1
Голы: Эмили Гарсия 55 (автогол), Дегабриел Джурген 58, Димеч Шоун 90+3 — Ребес Марк 3
«Латвия» — «Фарерские острова» 1:1
Голы: Камеш Владимирс 59 — Ватнамар Гуннар 60
«Азербайджан» — «Черногория» 0:0
«Кипр» — «Люксембург» 2:1
Голы: Кастанос Григорис 34 (пенальти), Кастанос Григорис 71 — Иоаннис Кусулос 5 (автогол)
«Германия» — «Украина» 3:1
Голы: Сане Лерой 23, Вернер Тимо 33, Вернер Тимо 64 — Яремчук Роман 12
«Швейцария» — «Испания» 1:1
Голы: Фройлер Ремо 26 — Морено Жерар 89
«Португалия» — «Франция» 0:1
Гол: Канте Нголо 54
«Швеция» — «Хорватия» 2:1
Голы: Кулусевски Деян 36, Даниэльссон Маркус 45+2 — Даниэльссон Маркус 82 (автогол)
«Словакия» — «Шотландия» 1:0
Гол: Грегуш Ян 32
«Северная Македония» — «Эстония» 2:1
Голы: Тричковски Иван 29, Стояновски Влатко 68 — Саппинен Рауно 52
«Нидерланды» — «Босния и Герцеговина» 3:1
Голы: Вейналдум Джорджиньо 6, Вейналдум Джорджиньо 14, Депай Мемфис 55 — Превляк Смаил 63
«Турция» — «Россия» 3:2
Голы: Караман Кенан 26, Юндер Дженгиз 32, Тосун Дженк 52 (пенальти) — Черышев Денис 11, Кузяев Далер 57
«Болгария» — «Финляндия» 1:2
Голы: Илиев Димитар 68 (пенальти) — Пукки Теему 7, Лод Робин 45+1
«Уэльс» — «Ирландия» 1:0
Гол: Брукс Давид 67
«Грузия» — «Армения» 1:2
Голы: Казаишвили Валерий 65 (пенальти) — Казарян Геворг 33, Адамян Саркис 86
«Беларусь» — «Литва» 2:0
Голы: Яблонский Евгений 5, Нгоме Макс Эбонг 20
«Албания» — «Казахстан» 3:1
Голы: Цикалеши Соколь 16, Исмаили Ардиан 23, Манай Рей 62 (пенальти) — Абикен Айбол 25
«Италия» — «Польша» 2:0
Голы: Жоржиньо 27 (пенальти), Берарди Доменико 84
«Чехия» — «Израиль» 1:0
Гол: Дарида Владимир 7
«Австрия» — «Северная Ирландия» 2:1
Голы: Шауб Луис 81, Адриан Грбич 87 — Магеннис Джош 75
«Венгрия» — «Сербия» 1:1
Голы: Калмар Жолт 39 — Радоньич Неманья 17
«Бельгия» — «Англия» 2:0
Голы: Тилеманс Юри 10, Мертенс Дрис 24
«Дания» — «Исландия» 2:1
Голы: Эриксен Кристиан 12 (пенальти), Эриксен Кристиан 90+2 (пенальти) — Кьяртанссон Видар 85
«Молдавия» — «Греция» 0:2
Голы: Фортунис Константинос 32, Бакасетас Тасос 41
«Словения» — «Косово» 2:1
Голы: Куртич Ясмин 63, Иличич Йосип 90+3 (пенальти) — Мурики Ведат 58
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.