ГлавнаяНовости

Португалия и Англия потеряли очки. Итоги 5-го тура Лиги Наций

сегодня, 00:46

Закончились все матчи 5-го тура Лиги Наций.

«Сан-Марино» — «Гибралтар» 0:0

«Мальта» — «Андорра» 3:1
Голы: Эмили Гарсия 55 (автогол), Дегабриел Джурген 58, Димеч Шоун 90+3 — Ребес Марк 3

«Латвия» — «Фарерские острова» 1:1
Голы: Камеш Владимирс 59 — Ватнамар Гуннар 60

«Азербайджан» — «Черногория» 0:0

«Кипр» — «Люксембург» 2:1
Голы: Кастанос Григорис 34 (пенальти), Кастанос Григорис 71 — Иоаннис Кусулос 5 (автогол)

«Германия» — «Украина» 3:1
Голы: Сане Лерой 23, Вернер Тимо 33, Вернер Тимо 64 — Яремчук Роман 12

«Швейцария» — «Испания» 1:1
Голы: Фройлер Ремо 26 — Морено Жерар 89

«Португалия» — «Франция» 0:1
Гол: Канте Нголо 54

«Швеция» — «Хорватия» 2:1
Голы: Кулусевски Деян 36, Даниэльссон Маркус 45+2 — Даниэльссон Маркус 82 (автогол)

«Словакия» — «Шотландия» 1:0
Гол: Грегуш Ян 32

«Северная Македония» — «Эстония» 2:1
Голы: Тричковски Иван 29, Стояновски Влатко 68 — Саппинен Рауно 52

«Нидерланды» — «Босния и Герцеговина» 3:1
Голы: Вейналдум Джорджиньо 6, Вейналдум Джорджиньо 14, Депай Мемфис 55 — Превляк Смаил 63

«Турция» — «Россия» 3:2
Голы: Караман Кенан 26, Юндер Дженгиз 32, Тосун Дженк 52 (пенальти) — Черышев Денис 11, Кузяев Далер 57

«Болгария» — «Финляндия» 1:2
Голы: Илиев Димитар 68 (пенальти) — Пукки Теему 7, Лод Робин 45+1

«Уэльс» — «Ирландия» 1:0
Гол: Брукс Давид 67

«Грузия» — «Армения» 1:2
Голы: Казаишвили Валерий 65 (пенальти) — Казарян Геворг 33, Адамян Саркис 86

«Беларусь» — «Литва» 2:0
Голы: Яблонский Евгений 5, Нгоме Макс Эбонг 20

«Албания» — «Казахстан» 3:1
Голы: Цикалеши Соколь 16, Исмаили Ардиан 23, Манай Рей 62 (пенальти) — Абикен Айбол 25

«Италия» — «Польша» 2:0
Голы: Жоржиньо 27 (пенальти), Берарди Доменико 84

«Чехия» — «Израиль» 1:0
Гол: Дарида Владимир 7

«Австрия» — «Северная Ирландия» 2:1
Голы: Шауб Луис 81, Адриан Грбич 87 — Магеннис Джош 75

«Венгрия» — «Сербия» 1:1
Голы: Калмар Жолт 39 — Радоньич Неманья 17

«Бельгия» — «Англия» 2:0
Голы: Тилеманс Юри 10, Мертенс Дрис 24

«Дания» — «Исландия» 2:1
Голы: Эриксен Кристиан 12 (пенальти), Эриксен Кристиан 90+2 (пенальти) — Кьяртанссон Видар 85

«Молдавия» — «Греция» 0:2
Голы: Фортунис Константинос 32, Бакасетас Тасос 41

«Словения» — «Косово» 2:1
Голы: Куртич Ясмин 63, Иличич Йосип 90+3 (пенальти) — Мурики Ведат 58

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

Все новости
Лига Наций 2020/2021  Протоколы  Сан-Марино 0:0 Гибралтар  Мальта 3:1 Андорра  Латвия 1:1 Фарерские острова  Азербайджан 0:0 Черногория  Кипр 2:1 Люксембург  Германия 3:1 Украина  Швейцария 1:1 Испания  Португалия 0:1 Франция  Швеция 2:1 Хорватия  Словакия 1:0 Шотландия  Северная Македония 2:1 Эстония  Нидерланды 3:1 Босния и Герцеговина  Турция 3:2 Россия  Болгария 1:2 Финляндия  Уэльс 1:0 Ирландия  Грузия 1:2 Армения  Беларусь 2:0 Литва  Албания 3:1 Казахстан  Италия 2:0 Польша  Чехия 1:0 Израиль  Австрия 2:1 Северная Ирландия  Венгрия 1:1 Сербия  Бельгия 2:0 Англия  Дания 2:1 Исландия  Молдавия 0:2 Греция  Словения 2:1 Косово  Стадион «Олимпико»  Стадион «Национальный стадион Та-Кали»  Стадион «Даугава»  Стадион «Олимпийский»  Стадион «Ред Булл Арена»  Стадион «Сент Якоб-Парк»  Стадион «Эштадиу да Луж»  Стадион «Френдс Арена»  Стадион «Антон Малатински»  Стадион «Национальный стадион Тоше Проески»  Стадион «Йохан Кройф Арена»  Стадион «Шюкрю Сарачоглу»  Стадион «Васил Левски»  Стадион «Борис Пайчадзе»  Стадион «Динамо»  Стадион «Арена Комбетаре»  Стадион «Читта дель Триколоре»  Стадион «Дусан Арена»  Стадион «Эрнст Хаппель»  Стадион «Паркен»  Стадион «Зимбру»  Стадион «Стожице Стэдиум»
Показать все
Источник: soccer.ru
«Нижний Новгород» продолжает удерживать лидерство. Итоги 22-го тура ФНЛ
Вчера, 18:52 ФотоКомментарии10
Шотландия и Словакия завоевали две последние путёвки на Евро-2020
13 ноября Комментарии6
Венгрия обыграла Исландию и оформила путёвку на Евро-2020
13 ноября Комментарии6
Северная Македония завоевала путёвку на Евро-2020, одолев Грузию
12 ноября Комментарии13
«Торпедо» ворвалось в тройку, «Оренбург» потерял очки. Итоги 21-го тура ФНЛ
11 ноября Комментарии6
«Реал Сосьедад» продолжает лидировать. Итоги 9-го тура Примеры
09 ноября Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:26
Про Англию не знаю, Ноа вот Португалия действительно потеряла очки, и не по игре!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ DEIVID (раскрыть)
сегодня в 01:25, ред.
Не могут! Личные встречи походу щас везде решают! Да и последний тур у Франции дома против шведов играют! Шведы не выиграют Францию, я думаю!
DEIVID
DEIVID
сегодня в 00:53
Португалия ещё может Францию обойти? Или личные встречи решают?
Брулин
Брулин
сегодня в 00:47
Все конечно молодцы!)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100